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18:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области встретился в Москве с депутатами Госдумы и сенаторами

Участники встречи обсудили дальнейшее развитие региона.

Встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации состоялась 10 марта, в Москве. Участники мероприятия обсудили проблемы и дальнейшее развитие Приангарья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В совещании приняли участие депутаты ГД Сергей Тен, Николай Николаев, Михаил Щапов, Алексей Пономарев, Андрей Чернышев, Николай Будуев, Андрей Луговой, а также члены Совфеда Виталий Шуба и Вячеслав Мархаев.

Отметим, губернатор Иркутской области Сергей Левченко впервые встретился с депутатами Госдумы седьмого созыва от региона в Москве.

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