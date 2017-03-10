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18:02 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган предложил поскорее ввести безвизовый режим между Турцией и РФ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за ускорение процесса введения безвизового режима между Турцией и Россией.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается введения безвизового режима, мы также предпринимаем действия. Я думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность», — сказал Эрдоган, выступая на совете сотрудничества высшего уровня.

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Он выразил мнение о том, что этот вопрос удастся разрешить в самое ближайшее время.

Россия с 1 января 2016 года приостановила безвизовый режим с Турцией.

Соответствующее решение было принято в ноябре, вскоре после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Соглашение между правительствами РФ и Турции об условиях взаимных поездок граждан было подписано 12 мая 2010 года в Анкаре и вступило в силу 16 апреля 2011 года. До 16 апреля 2011 года между двумя странами действовал упрощенный визовой режим. Россияне могли получить туристическую визу сроком на 60 дней в любой точке пересечения границы Турции.

Комментарии
1
николай бондарь
И правильно.
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