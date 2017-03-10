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19:40 (мск), источник: Фонтанка

Муниципалов Петербурга призвали обеспечить явку на президентских выборах

Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов призвал муниципалов города обеспечить явку на выборах президента 2018 года. Об этом он заявил 10 марта в ходе ежегодного съезда представителей МО.

Источник: Reuters

«У нас год до главных выборов страны. Они должны пройти честно, прозрачно и по-петербургски интеллигентно. Мы с вами должны обеспечить явку. Не агитационно и пропагандистки, а эффективной работой на местах», — заявил Беликов. Он добавил, что в 2016 году выборы были проведены хорошо и честно.

О выборах президента напомнил на съезде и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, также от действий муниципалов Петербурга будет зависеть, как город поможет России в решении важнейших стратегических задач.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года.

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