Муниципалов Петербурга призвали обеспечить явку на президентских выборах

«У нас год до главных выборов страны. Они должны пройти честно, прозрачно и по-петербургски интеллигентно. Мы с вами должны обеспечить явку. Не агитационно и пропагандистки, а эффективной работой на местах», — заявил Беликов. Он добавил, что в 2016 году выборы были проведены хорошо и честно.

О выборах президента напомнил на съезде и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, также от действий муниципалов Петербурга будет зависеть, как город поможет России в решении важнейших стратегических задач.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года.