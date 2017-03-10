Полигону Эмба найдут новую «работу»
На испытательном полигоне Эмба власти страны планируют выращивать сельхозпродукцию или добывать полезные ископаемые.
На испытательном полигоне Эмба власти страны планируют выращивать сельхозпродукцию или добывать полезные ископаемые.
Тем не менее, по его словам, возвращение этих земель в народное хозяйство может иметь лучший экономический эффект. Освободившиеся территории можно использовать в сельском хозяйстве или же добывать здесь полезные ископаемые, сказал
Полигон Эмба находится в Актюбинской области. Здесь проводились испытания