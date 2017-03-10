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20:20 (мск), источник: 365info.kz

Полигону Эмба найдут новую «работу»

На испытательном полигоне Эмба власти страны планируют выращивать сельхозпродукцию или добывать полезные ископаемые.

Источник: 365info.kz

Из-за прекращения аренды Россией полигона Эмба Казахстан потерял прибыль в размере 700 тысяч долларов. Об этом 10 марта в сенате рассказал вице-министр обороны Талгат Мухтаров, передает «Хабар 24».

Тем не менее, по его словам, возвращение этих земель в народное хозяйство может иметь лучший экономический эффект. Освободившиеся территории можно использовать в сельском хозяйстве или же добывать здесь полезные ископаемые, сказал вице-министр. Он подчеркнул, что проведены исследования, подтвердившие, что полигон не представляет угрозы для окружающей среды.

Полигон Эмба находится в Актюбинской области. Здесь проводились испытания зенитно-ракетных комплексов, средств противо-воздушной обороны, оперативно-тактических ракет малого радиуса действия.

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