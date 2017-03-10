ГПУ открыла дело против подчиненного Насирова
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против бывшего руководителя внутренней безопасности ГФС.
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против бывшего руководителя внутренней безопасности ГФС.
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против бывшего руководителя внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрия Шеремета.
Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина, передает Украинская правда.
По его словам, производство против Шеремета было внесено в Единый реестр досудебных расследований 1 марта, когда чиновник еще находился в должности. Его подозревают в незаконном обогащении.
Сообщение о подозрении Шеремету пока не вручалось.
В то же время прокурор отметил, что производство против Шеремета не связано с делом против отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова.