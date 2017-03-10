ГПУ открыла дело против подчиненного Насирова

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина, передает Украинская правда.

По его словам, производство против Шеремета было внесено в Единый реестр досудебных расследований 1 марта, когда чиновник еще находился в должности. Его подозревают в незаконном обогащении.

Сообщение о подозрении Шеремету пока не вручалось.

В то же время прокурор отметил, что производство против Шеремета не связано с делом против отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова.