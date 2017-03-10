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19:54 (мск), источник: РИА Новости

Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий позитивно оценил прошедшее в Мадриде заседание постоянного комитета ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) с участием российских представителей.

Источник: РИА Новости

«В ходе состоявшегося заседания состоялся обмен мнениями между сторонами», — сообщил он РИА Новости по итогам встречи. «Мы подчеркнули, что возврат (делегации РФ — ред.) возможен только при условии пересмотра регламента ПАСЕ», — добавил Слуцкий.

Заседание постоянного комитета ПАСЕ с участием российских представителей прошло в Мадриде впервые с начала кризиса в отношениях.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года.

В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.

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