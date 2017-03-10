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20:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Укроборонпром» предложил Польше сотрудничество

Гендиректор концерна Роман Романов подчеркнул, что Польша является страной-членом НАТО, поэтому этот опыт позволит Украине углубить военно-техническое сотрудничество с Альянсом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Госконцерн «Укроборонпром» предложил министерству обороны и предприятиям оборонной промышленности Польши сотрудничать для создания новых образцов военной техники в сфере противовоздушной обороны и бронетехники, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

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Ранее пресс-служба «Укроборонпром» сообщала, что концерн договорился с польским производителем боевой амуниции LUBAWA S.A. о создании совместного производства.

«“Укроборонпром” предложил ОПК Польши объединиться в новых проектах», — говорится в сообщении.

Концерн работает над внедрением стандартов НАТО и ведет новые разработки в соответствии с международными нормами.

«Польская оборонная промышленность является одним из стратегических партнеров «Укроборонпрома, мы уже имеем опыт эффективного сотрудничества и стремимся его расширить… Польша является страной-членом НАТО — поэтому этот опыт позволит Украине углубить военно-техническое сотрудничество с НАТО», — цитирует пресс-служба слова гендиректора концерна Романа Романова.

Ранее сообщалось, что «Укроборонпром» разрабатывает новые модели беспилотной военной техники на базе мини-бронетранспортера «Фантом».

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