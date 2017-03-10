«Укроборонпром» предложил Польше сотрудничество
Гендиректор концерна Роман Романов подчеркнул, что Польша является
Гендиректор концерна Роман Романов подчеркнул, что Польша является
КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Госконцерн «Укроборонпром» предложил министерству обороны и предприятиям оборонной промышленности Польши сотрудничать для создания новых образцов военной техники в сфере противовоздушной обороны и бронетехники, сообщила в пятницу
Ранее
«“Укроборонпром” предложил ОПК Польши объединиться в новых проектах», — говорится в сообщении.
Концерн работает над внедрением стандартов НАТО и ведет новые разработки в соответствии с международными нормами.
«Польская оборонная промышленность является одним из стратегических партнеров «Укроборонпрома, мы уже имеем опыт эффективного сотрудничества и стремимся его расширить… Польша является
Ранее сообщалось, что «Укроборонпром» разрабатывает новые модели беспилотной военной техники на базе