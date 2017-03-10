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20:12 (мск), источник: Noi.md

В Гагаузии отвергают обвинения Санду

Обвинения Майи Санду в угрозах во время предвыборной кампании вызвали негодование в Гагаузии.

Источник: Noi.md

Исполнительный комитет Гагаузии в пресс-релизе, обнародованном в пятницу, 10 марта, опроверг заявления председателя «PAS» («Партия «Действие и солидарность» — ред.) Майи Санду, сообщившей об «угрозах из Гагаузии» в отношении неё во время минувшей президентской кампании, передаёт NOI.md.

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Майю Санду призвали опровергнуть свои заявления и перейти к установлению диалога с жителями Гагаузии, на территории которой были соблюдены все нормы электоральных кампаний. «Были созданы равные условия для агитации всех электоральных конкурентов на выборах главы государства, что подтверждается результатами мониторинга долгосрочной миссии ОБСЕ и Ассоциации “Promo-LEX”. В то же время в адрес Исполнительного комитета, районных администраций, местных органов власти не поступали заявления от доверенных лиц Майи Санду о предоставлении помещений для публичных собраний либо проведения встреч с трудовыми коллективами», — говорится в сообщении Исполнительного комитета Гагаузии.

«Более того, госпожу Санду неоднократно официально приглашали для участия в дебатах на Общественном телевидении и радио Гагаузии, но ни она, ни её представители так и не нашли времени, чтобы донести свою предвыборную платформу жителям региона. Жители Гагаузской автономии имеют ярко выраженную гражданскую позицию, во многом не совпадающую с платформой Майи Санду, однако им также присущи такие качества, как политический плюрализм и толерантность. В этом контексте Исполнительный комитет призывает Майю Санду перейти от необоснованных заявлений и поиска виновных к установлению реального диалога с жителями Гагаузии», — отмечается в пресс-релизе.

Уточним, что Майя Санду в интервью интернет-изданию «NewsMaker» в качестве одной из причин своего проигрыша на президентских выборах, прошедших осенью 2016 года, назвала низкую поддержку жителей Приднестровья и Гагаузии. Политик отметила, что в отношении её предвыборного штаба в Гагаузии «были созданы такие условия, при которых никто не захотел нам помочь».

Напомним, что председатель «PAS» Майя Санду проиграла Игорю Додону во втором туре президентских выборов, состоявшегося 13 ноября 2016 года. Она набрала менее 48% голосов избирателей. После выборов сторонники Санду требовали проведения повторных выборов, однако Конституционный суд 13 декабря прошлого года признал победу Игоря Додона.

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