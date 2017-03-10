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19:58 (мск), источник: Noi.md

Додон: Мы будем настаивать на отмене этого позорного закона

Парламентское большинство отклонило без убедительных аргументов инициативу, касающуюся отмены «Закона миллиарда», прокомментировал президент Игорь Додон сразу после отрицательного голоса парламента, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Глава государства отметил, что поставит вопрос о возврате украденных денег на первом заседании Высшего совета безопасности, которое будет созвано в марте этого года.

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«Я не могу сказать, что был особо удивлен, но думаю, что все граждане должны знать имя каждого депутата, который не поддержал эту инициативу. Особенно имена тех, кто очень хочет одномандатных выборов. Я повторяю, молдавские граждане не должны возвращать ни одного бана украденных денег. Деньги должны быть возвращены ворами, а их имущество должно быть конфисковано», — заявил Додон.

Президент подтвердил, что инициирует проведение республиканского референдума по вопросу отмены этого «позорного закона».

«Мы спросим мнения людей. Следует отметить, что первые выплаты из государственного бюджета в этом контексте запланированы на ноябрь 2017 года. До тех пор необходима максимальная консолидация усилий для аннулирования этого позорного закона», — добавил Игорь Додон.

Отметим, что законодательную инициативу Игоря Додона об отмене Закона о выпуске государственных облигаций поддержал сегодня 31 депутат, что недостаточно для ее принятия.

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