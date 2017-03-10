Додон: Мы будем настаивать на отмене этого позорного закона

Глава государства отметил, что поставит вопрос о возврате украденных денег на первом заседании Высшего совета безопасности, которое будет созвано в марте этого года.

«Я не могу сказать, что был особо удивлен, но думаю, что все граждане должны знать имя каждого депутата, который не поддержал эту инициативу. Особенно имена тех, кто очень хочет одномандатных выборов. Я повторяю, молдавские граждане не должны возвращать ни одного бана украденных денег. Деньги должны быть возвращены ворами, а их имущество должно быть конфисковано», — заявил Додон.

Президент подтвердил, что инициирует проведение республиканского референдума по вопросу отмены этого «позорного закона».

«Мы спросим мнения людей. Следует отметить, что первые выплаты из государственного бюджета в этом контексте запланированы на ноябрь 2017 года. До тех пор необходима максимальная консолидация усилий для аннулирования этого позорного закона», — добавил Игорь Додон.

Отметим, что законодательную инициативу Игоря Додона об отмене Закона о выпуске государственных облигаций поддержал сегодня 31 депутат, что недостаточно для ее принятия.