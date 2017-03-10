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20:10 (мск), источник: Известия.Ру

Путин пообещал снять запрет на найм турецких работников в России

Ограничения должны снять в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

После встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом Владимир Путин пообещал снять запрет на найм рабочей силы из Турции в России. По его словам, запрет должен быть снят в ближайшее время.

Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят. Это произойдет в самое ближайшее время, этот вопрос носит чисто технический характер после нашей сегодняшней договоренности.
Владимир Путинпрезидент РФ

Запрет на привлечение в качестве наемных рабочих граждан Турции начал действовать с 1 января 2016 года. Эта санкция была введена после атаки на российский Су-24 в Сирии.

Тогда же российские власти ввели ограничения на ввоз продовольственных товаров, выполнение ряда работ организациями, находящимися под юрисдикцией Турции.

Комментарии
31
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Тот, кто друг всем, не является другом никому.
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RENAUDIO
Свой народ весь трудоустроен.
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vesta
Извиняйте, а куда своих безработных девать ? Аааа, поняла, всех на почетную пенсию ? ))).. Тысяч по 80 ..
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