Путин пообещал снять запрет на найм турецких работников в России

После встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом Владимир Путин пообещал снять запрет на найм рабочей силы из Турции в России. По его словам, запрет должен быть снят в ближайшее время.

Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят. Это произойдет в самое ближайшее время, этот вопрос носит чисто технический характер после нашей сегодняшней договоренности.

Запрет на привлечение в качестве наемных рабочих граждан Турции начал действовать с 1 января 2016 года. Эта санкция была введена после атаки на российский Су-24 в Сирии.

Тогда же российские власти ввели ограничения на ввоз продовольственных товаров, выполнение ряда работ организациями, находящимися под юрисдикцией Турции.