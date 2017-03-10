Порошенко предлагает отменить е-декларации контрактникам
Об этом отмечается в законопроекте № 6172, который глава государства подал на рассмотрение в парламент. Законопроект зарегистрирован в Раде в пятницу.
Об этом отмечается в законопроекте № 6172, который глава государства подал на рассмотрение в парламент. Законопроект зарегистрирован в Раде в пятницу.
КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде отменить необходимость подачи электронной декларации военнослужащими контрактной формы службы и мобилизованными военными.
Об этом отмечается в законопроекте № 6172, который глава государства подал на рассмотрение в парламент. Законопроект зарегистрирован в Раде в пятницу.
Соответствующие изменения Порошенко предлагает внести в статью 3 закона «О предотвращении коррупции».
Предлагается установить, что действие закона не распространяется на мобилизованных военных,
В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.