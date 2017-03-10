Порошенко предлагает отменить е-декларации контрактникам

Об этом отмечается в законопроекте № 6172, который глава государства подал на рассмотрение в парламент. Законопроект зарегистрирован в Раде в пятницу.

Соответствующие изменения Порошенко предлагает внести в статью 3 закона «О предотвращении коррупции».

Предлагается установить, что действие закона не распространяется на мобилизованных военных, военных-контрактников, курсантов высших военных учебных заведений, а также вузов, у которых есть военные институты, факультеты и кафедры военной подготовки.

В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.