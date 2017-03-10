В Беларуси предлагается законодательно закрепить понятие волонтерства

Как отметила председатель парламентской комиссии Тамара Красовская, волонтерство упоминается во многих законопроектах, но депутатам хотелось бы, чтобы волонтерству законом был придан статус отдельного института. «Необходимо, чтобы понятийный аппарат четко определял, кто является волонтером. Такой акцент необходимо сделать, прежде всего, для того, чтобы волонтер при выполнении каких-либо социально значимых действий был уверен в своей безопасности, ему были определены гарантии», — считает парламентарий.

10 марта, Воложин /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предполагается законодательно закрепить понятие волонтерства. Об этом сегодня шла речь на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам в Воложине, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Тамары Красовской, волонтерство должно развиваться из-за его востребованности в блоке социальных услуг. Она подчеркнула, что уже нынешний состав парламента может рассмотреть вопрос о законодательном закреплении соответствующего понятия. С Министерством труда и социальной защиты договорились, что это будет не отдельный законопроект, а дополнения в проект закона «О социальном обслуживании», конкретизировала председатель Постоянной комиссии.

На заседании, в котором принял участие заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, был рассмотрен целый ряд предложений в проект закона о «Социальном обслуживании», который готовится ко второму чтению в Палате представителей. Среди них — о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов. Предоставление такой формы социальных услуг сейчас возможно по решению местных органов власти. Пока законодательно этот механизм не прописан, и руководители территориальных центров социального обслуживания предложили его выработать. Как было отмечено, скорее всего эта инициатива будет реализована в подзаконном акте.

Еще одним важным предложением в законопроект является закрепление в рамках государственного социального заказа услуги социальной передышки для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Такая услуга важна и востребована, так как родителям она позволяет работать и зарабатывать трудовой стаж. Ребенок-инвалид, в свою очередь, может в это время пообщаться с другими детьми, поддерживая социальные связи. Также был выделен опыт Территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Пуховичского района по работе с детьми-инвалидами, где внедрены инновационные формы работы, направленные на обучение и привлечение к различной деятельности.