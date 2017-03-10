Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
21:08 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси предлагается законодательно закрепить понятие волонтерства

Как отметила председатель парламентской комиссии Тамара Красовская, волонтерство упоминается во многих законопроектах, но депутатам хотелось бы, чтобы волонтерству законом был придан статус отдельного института.

10 марта, Воложин /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предполагается законодательно закрепить понятие волонтерства. Об этом сегодня шла речь на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам в Воложине, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила председатель парламентской комиссии Тамара Красовская, волонтерство упоминается во многих законопроектах, но депутатам хотелось бы, чтобы волонтерству законом был придан статус отдельного института. «Необходимо, чтобы понятийный аппарат четко определял, кто является волонтером. Такой акцент необходимо сделать, прежде всего, для того, чтобы волонтер при выполнении каких-либо социально значимых действий был уверен в своей безопасности, ему были определены гарантии», — считает парламентарий.

Читайте также
Страховой стаж для военнослужащих могут пересмотреть

По мнению Тамары Красовской, волонтерство должно развиваться из-за его востребованности в блоке социальных услуг. Она подчеркнула, что уже нынешний состав парламента может рассмотреть вопрос о законодательном закреплении соответствующего понятия. С Министерством труда и социальной защиты договорились, что это будет не отдельный законопроект, а дополнения в проект закона «О социальном обслуживании», конкретизировала председатель Постоянной комиссии.

На заседании, в котором принял участие заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, был рассмотрен целый ряд предложений в проект закона о «Социальном обслуживании», который готовится ко второму чтению в Палате представителей. Среди них — о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов. Предоставление такой формы социальных услуг сейчас возможно по решению местных органов власти. Пока законодательно этот механизм не прописан, и руководители территориальных центров социального обслуживания предложили его выработать. Как было отмечено, скорее всего эта инициатива будет реализована в подзаконном акте.

Еще одним важным предложением в законопроект является закрепление в рамках государственного социального заказа услуги социальной передышки для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Такая услуга важна и востребована, так как родителям она позволяет работать и зарабатывать трудовой стаж. Ребенок-инвалид, в свою очередь, может в это время пообщаться с другими детьми, поддерживая социальные связи. Также был выделен опыт Территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Пуховичского района по работе с детьми-инвалидами, где внедрены инновационные формы работы, направленные на обучение и привлечение к различной деятельности.

Во время выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам его участники посетили в Воложинском районе Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития, где ознакомились с опытом работы по внедрению услуг социальной передышки и сопровождаемого проживания. В ЧУП «Семейный причал» был презентован опыт предоставления социальных услуг частным предприятием. В Воложинском ТЦСОН продемонстрирована работа реабилитационных мастерских и кружков в отделении дневного пребывания для инвалидов, состоялось знакомство с новыми формами работы отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Путин пообещал вернуть в Россию турецких рабочих
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
О причинах смерти Чуркина не будут сообщать публично
Сечин подтвердил уход из «Роснефти» главы службы безопасности
События недели в фотографиях
Явлинский предложил масштабную реформу «Яблока»
Цены на нефть усилили темпы снижения
Спорт
Моуринью в гостях у бывших: анонс футбольного уик-энда Рассказываем о наиболее интересных матчах ближайших дней
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь