Экс-премьеру Свердловской области Денису Паслеру нашли работу
Бывший председатель правительства стал подчиненным олигарха Виктора Вексельберга.
Бывший председатель правительства стал подчиненным олигарха Виктора Вексельберга.
Денис Паслер возглавил компанию «Т Плюс», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
10 марта, по решению совета директоров, он стал исполнять обязанности гендиректора ПАО «Т Плюс», являющейся частью империи олигарха Виктора Вексельберга. Об этом, со ссылкой на свои источники, рассказывает ряд уральских СМИ. Официально объявление о назначении Паслера на новый пост должно произойти 13 марта. Стоит также отметить, что место генерального директора «Т Плюс» пока еще занимает Борис Вайнзихер, являющийся фигурантом уголовного дела о даче взятки.
Напомним, Денис Паслер покинул должность председателя областного правительства в сентябре 2016 года, написав заявление об отставке по собственному желанию. Группа «Т Плюс» — частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Ей принадлежит более 7% установленной мощности электростанций в стране и около 10% на рынке теплоснабжения.