Экс-премьеру Свердловской области Денису Паслеру нашли работу

Денис Паслер возглавил компанию «Т Плюс», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

10 марта, по решению совета директоров, он стал исполнять обязанности гендиректора ПАО «Т Плюс», являющейся частью империи олигарха Виктора Вексельберга. Об этом, со ссылкой на свои источники, рассказывает ряд уральских СМИ. Официально объявление о назначении Паслера на новый пост должно произойти 13 марта. Стоит также отметить, что место генерального директора «Т Плюс» пока еще занимает Борис Вайнзихер, являющийся фигурантом уголовного дела о даче взятки.

Напомним, Денис Паслер покинул должность председателя областного правительства в сентябре 2016 года, написав заявление об отставке по собственному желанию. Группа «Т Плюс» — частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Ей принадлежит более 7% установленной мощности электростанций в стране и около 10% на рынке теплоснабжения.