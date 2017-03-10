Явлинский предложил масштабную реформу «Яблока»

«Сегодня, 10 марта, на заседании Федерального политического комитета “Яблока” его председатель Григорий Явлинский предложил провести реформу партии», — говорится в сообщении. Отмечается, что обсуждение предложенных основателем партии подходов к реорганизации «Яблока» и его работы продолжалось в течение шести часов, в целом они были поддержаны членами ФПК.

«Нужна новая партия для новых целей и задач в условиях, когда деятельность парламентской партии европейского типа невозможна», — цитирует пресс-служба партии Явлинского.

Отмечается, что основатель «Яблока» предложил решительно расширить социальную базу партии. По его задумке, работа партии должна быть переориентирована на большинство жителей РФ. «Наша главнейшая задача — действительно повернуться лицом к народу», — приводит пресс-служба слова Явлинского.

Второй задачей партии основатель «Яблока» назвал «четкость и ясность мысли и партийной позиции», а также призвал добиваться государственного «отказа от советского, большевистского и сталинского наследия» и «переоснования государства после столетнего смутного времени».

Как сообщает пресс-служба, Явлинский считает, что партия должна исходить из того, что существующая экономическая система не подлежит реформированию в отсутствие глубоких политических изменений. Также он призвал преодолеть стремление партийных активистов к концентрации усилий исключительно на получении мандатов.

При этом основной целью ответственной оппозиции и главным инструментом борьбы за власть, как отмечается в сообщении, Явлинский назвал формирование содержательной альтернативы — «подробной и понятной для большинства людей картины желаемого будущего».