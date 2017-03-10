В Совете Европы призвали Россию соблюдать решение ЕСПЧ по ЮКОСу

«(Участники комитета — ИФ) серьезно обеспокоены в связи тем, что Россия не выполняет вердикт суда от 31 июля 2014 года», — отмечается в документе.

При этом в Страсбурге подчеркнули, что «Россия приняла на себя обязательства по выполнению статьи 46 Европейской конвенции по правам человека (“Обязательная сила и выполнение постановлений” — ИФ) и исполнению решений ЕСПЧ».

31 июля 2014 года стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам «Нефтяной компании ЮКОС» компенсацию в размере 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить экс-акционерам «ЮКОСа» 300 тыс. евро в возмещение судебных издержек.

В свою очередь, Конституционный суд РФ признал 19 января 2017 года неисполнимым решение ЕСПЧ. Суд добавил, что Россия вправе на основе доброй воли произвести определенные выплаты бывшим акционерам «ЮКОСа», пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, за счет вновь выявляемого имущества компании.