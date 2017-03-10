CNN: «российским следом» займется сверхсекретный отдел ФБР

При этом, как рассказали источники CNN, в секретном отделе описывают задание по выявлению якобы имевшего места вмешательства РФ в американские выборные процессы как «стандартное расследование в рамках контрразведки». К проверкам так называемого российского следа, в наличии которого Вашингтон бездоказательно обвинил Москву, привлечены от 15 до 20 человек, сообщает телеканал.

По данным ее источников, речь идет об особом засекреченном контрразведывательном подразделении ведомства. В число его задач, как отмечает телеканал, входят защита секретов разведывательного сообщества США и наиболее продвинутых технологий американских предприятий частного и государственного секторов, недопущение попадания оружия массового поражения в руки врагов Соединенных Штатов, а также противодействие деятельности иностранных шпионов, включая их активность в киберпространстве.

По его данным, это на 5−10 человек меньше числа специалистов ФБР, занимавшихся расследованием в отношении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая была уличена в использовании личного почтового сервера для ведения служебной переписки.

Однако такой небольшой штат не следует интерпретировать как недостаточную заинтересованность властей США в том, чтобы докопаться до сути, отмечают источники телекомпании. В случае с Клинтон сотрудники ведомства для того, чтобы успеть до проведения выборов в ноябре прошлого года, должны были за относительно небольшой промежуток времени тщательно изучить внушительный объем электронных данных.

«В случае же с расследованием в отношении России таких жестких временных рамок нет», — сообщает CNN, добавляя, что ФБР в этот раз «больше сосредоточено на беседах с живыми источниками информации». Сколько именно может занять расследование, неизвестно, однако телеканал отмечает, что дела, которые достаются контрразведывательному отделу ФБР, могут длиться годами.