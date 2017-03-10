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00:35 (мск), источник: ТАСС

CNN: «российским следом» займется сверхсекретный отдел ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Расследование якобы имевшего место вмешательства России в проведение президентских выборов в США в прошлом году поручено сверхсекретному отделу ФБР. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Источник: AP 2017

По данным ее источников, речь идет об особом засекреченном контрразведывательном подразделении ведомства. В число его задач, как отмечает телеканал, входят защита секретов разведывательного сообщества США и наиболее продвинутых технологий американских предприятий частного и государственного секторов, недопущение попадания оружия массового поражения в руки врагов Соединенных Штатов, а также противодействие деятельности иностранных шпионов, включая их активность в киберпространстве.

При этом, как рассказали источники CNN, в секретном отделе описывают задание по выявлению якобы имевшего места вмешательства РФ в американские выборные процессы как «стандартное расследование в рамках контрразведки». К проверкам так называемого российского следа, в наличии которого Вашингтон бездоказательно обвинил Москву, привлечены от 15 до 20 человек, сообщает телеканал.

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По его данным, это на 5−10 человек меньше числа специалистов ФБР, занимавшихся расследованием в отношении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая была уличена в использовании личного почтового сервера для ведения служебной переписки.

Однако такой небольшой штат не следует интерпретировать как недостаточную заинтересованность властей США в том, чтобы докопаться до сути, отмечают источники телекомпании. В случае с Клинтон сотрудники ведомства для того, чтобы успеть до проведения выборов в ноябре прошлого года, должны были за относительно небольшой промежуток времени тщательно изучить внушительный объем электронных данных.

«В случае же с расследованием в отношении России таких жестких временных рамок нет», — сообщает CNN, добавляя, что ФБР в этот раз «больше сосредоточено на беседах с живыми источниками информации». Сколько именно может занять расследование, неизвестно, однако телеканал отмечает, что дела, которые достаются контрразведывательному отделу ФБР, могут длиться годами.

Американские власти обвиняют Россию в причастности к кибератакам на политические институты США во время прошлогодней президентской кампании, хотя и не приводят доказательств на этот счет. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года Вашингтоном санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В Москве причастность к кибератакам неоднократно отвергали, называя введенные санкции проявлением агрессии.

Комментарии
2
vesta
Молодцы, ребята! Осваивайте деньги налогоплательщиков )).
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якут
Ох, вы там доиграитесь, ох, доизучаетесь!
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