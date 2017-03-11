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01:34 (мск), источник: РИА Новости

Президент Косово пригрозил уйти в отставку

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что уйдет в отставку, если парламентарии не одобрят законопроект о создании армии, сообщает агентство Рейтер.

Источник: РИА Новости

«Если члены парламента не проголосуют “за” (законопроект — ред.), я уйду с поста президента в ту же секунду», — цитирует агентство слова Тачи.

Как сообщается, он также подчеркнул что «законодательный орган, который не проголосует за создание армии собственной страны» должен быть распущен.

В минувший вторник президент непризнанного государства и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Хашим Тачи передал на утверждение парламенту в Приштине законопроект о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в вооруженные силы.

Ранее проведению реформы препятствовал бойкот партии нацменьшинства «Сербский список», теперь расширение полномочий СБК, как сообщается, не потребует изменения конституции и согласия всех депутатов. В минувшую среду президиум косовского парламента одобрил законопроект и направил на утверждение депутатами в ходе одного из ближайших заседаний.

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