Президент Косово пригрозил уйти в отставку

«Если члены парламента не проголосуют “за” (законопроект — ред.), я уйду с поста президента в ту же секунду», — цитирует агентство слова Тачи.

Как сообщается, он также подчеркнул что «законодательный орган, который не проголосует за создание армии собственной страны» должен быть распущен.

В минувший вторник президент непризнанного государства и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Хашим Тачи передал на утверждение парламенту в Приштине законопроект о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в вооруженные силы.

Ранее проведению реформы препятствовал бойкот партии нацменьшинства «Сербский список», теперь расширение полномочий СБК, как сообщается, не потребует изменения конституции и согласия всех депутатов. В минувшую среду президиум косовского парламента одобрил законопроект и направил на утверждение депутатами в ходе одного из ближайших заседаний.