Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Как живут восточные жены на самом деле
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
02:34 (мск), источник: РИА Новости

Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вопреки обещаниям не обнародовать данные о причинах кончины постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и законодательству США власти Нью-Йорка через анонимный источник сообщили СМИ, что российский дипломат скончался от сердечного приступа.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Об этом рассказал американскому агентству Ассошиэйтед Пресс представитель мэрии города, отказавшийся назвать своё имя по причине того, что он не уполномочен говорить на эту тему публично. Официальным комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

Видео
Саманта Пауэр назвала Чуркина другом в статье для NYT

«Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую», — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на слова неназванного высокопоставленного представителя мэрии Нью-Йорка.

Офис судмедэксперта Нью-Йорка в пятницу официально заявил, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН «в целях соблюдения международного права и протокола». Такое положение также соответствует и американскому законодательству. В постпредстве России при ООН подчеркнули, что данное решение соответствует принципам дипломатического иммунитета.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась с «настоятельной просьбой» к американской стороне доводить всю информацию по данному вопросу по официальным каналам во избежание спекуляций в СМИ.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре россиянина были на борту вертолета, разбившегося в Стамбуле
Путин пообещал вернуть в Россию турецких рабочих
CNN: «российским следом» займется сверхсекретный отдел ФБР
Белый дом уверен, что Трампа преследует «глубинное государство»
Газзаев предложил Березуцкому «задвинуть амбиции подальше»
Президент Косово пригрозил уйти в отставку
Цены на нефть усилили темпы снижения
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь