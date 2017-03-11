Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вопреки обещаниям не обнародовать данные о причинах кончины постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и законодательству США власти
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вопреки обещаниям не обнародовать данные о причинах кончины постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и законодательству США власти
Об этом рассказал американскому агентству Ассошиэйтед Пресс представитель мэрии города, отказавшийся назвать своё имя по причине того, что он не уполномочен говорить на эту тему публично. Официальным комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.
«Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую», — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на слова неназванного высокопоставленного представителя мэрии
Офис судмедэксперта
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась с «настоятельной просьбой» к американской стороне доводить всю информацию по данному вопросу по официальным каналам во избежание спекуляций в СМИ.
Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в