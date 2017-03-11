Премьер Ирландии: Тереза Мэй может запустить Brexit уже во вторник

Во вторник Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.

«Следующая встреча лидеров ЕС состоится 6 апреля, учитывая, что британский премьер задействует 50-ю статью (Лиссабонского договора о выходе из ЕС — ред.), я думаю, до 15 марта. За объявлением сразу последует ответ Европейского Совета, после чего в течение 48 часов будут представлены директивы. И встреча Европейского совета, на которой эти директивы будут приниматься, состоится 6 апреля», — приводит телеканал слова Кенни.

Для того чтобы запустить процесс выхода из ЕС, Мэй нужно, чтобы в понедельник соответствующий законопроект одобрила палата общин, а во вторник — палата лордов, ранее принявшая две поправки и отправившая документ снова в нижнюю палату на повторное рассмотрение. Также законопроект, чтобы вступить в силу, должен получить одобрение королевы Елизаветы Второй.

Такое количество условий, необходимых для запуска Brexit, заставляет ряд политологов прийти к выводу, что Мэй не успеет этого сделать до 15-го марта. Кроме того, в этот день пройдут выборы в Нидерландах, и британский премьер вряд ли захочет, чтобы запуск Brexit совпал с ними, отмечают эксперты.

Британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, обещая лишь что задействует 50-ю статью до конца марта.