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04:33 (мск), источник: РИА Новости

Экс-советник Трампа признался в переписке с хакером Guccifer 2.0

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признался, что общался с хакером Guccifer 2.0, который может быть ответственным за взлом ресурсов демпартии. Стоун подчеркнул, что беседы были «безобидными», сообщает газета Washington Times.

«Они (беседы — ред.) были настолько мимолетными, короткими и банальными, что я успел забыть об этом», — цитирует издание заявление Стоуна. Как сообщается, политик вел переписку с известным хакером через свой микроблог Twitter.

В августе Стоун опубликовал статью на портале Breitbart, в которой обратился к экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, подчеркнув, что за взломом ресурсов Демократической партии стоял Guccifer 2.0, а не российские хакеры.

Согласно копии переписки, попавшей в распоряжение издания, Стоун писал хакеру, что «рад» восстановлению его аккаунта после временной блокировки. Хакер, в свою очередь, благодарил экс-советника за его ответы и написание статьи о нем.

«Вау! Спасибо за ваши ответы и спасибо за статью обо мне», — цитирует газета личное сообщение Guccifer 2.0, адресованное Стоуну.

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