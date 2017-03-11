Перевозчики в погоне за прибылью забыли, что работают с людьми — хабаровский депутат

Хабаровск, 11 марта, AmurMedia.

Заявлением о повышении стоимости проезда в хабаровских автобусах предприниматели просто прощупывают настроение общества. Но делается это не ради людей, а ради будущей прибыли, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев.

Напомним, ранее сообщалось, что на ряде автобусных маршрутов в Хабаровске поднимется цена на проезд до 25 рублей. По мнению депутата Юрия Матвеева, подобный шаг — просто пробный шар, запущенный в сторону общественности.

— Перевозчики решили просто посмотреть, как отреагируют жители. Все спокойно? Будем повышать. Волнуются? Еще немного отложим. Хотя можно было бы поступить, как порядочные люди: сесть всем вместе и обсудить, как сделать так, чтобы и бизнес не был в ущербе, и жителей не обидеть. Но нет, нужно просто надо содрать с народа денег , — уверен Юрий Матвеев.

Отсутствие направленности на людей, по мнению парламентария, является главной проблемой, связанной с хабаровскими перевозчиками.

— Да, есть ФЗ-220, который дал право предпринимателям повышать цены. Но перевозчики работают с обычными людьми. Граждане достойны нормального обращения, предметного и осторожного. Везде и так растут тарифы на все подряд, тут еще автобусные билеты подскочат в цене. А у нас и так напряженная ситуация с перевозками, — подытожил Юрий Матвеев.