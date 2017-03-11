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07:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор Новосибирской области проверил стройку школы в Первомайском районе

Чтобы дети не учились в три смены, в Новосибирске строят новые школы. Острее всего проблема — на Ключ-Камышенском плато и в Первомайском районе. С проверкой на стройплощадках сегодня побывал губернатор.

Большие светлые классы. Закончат отделку, начнут устанавливать аппаратуру — мультимедийные доски, проекторы, компьютеры. До первого сентября еще полгода — успеют в срок. Директор будущей школы в деталях знает, как будет выглядеть каждый класс.

Анна Шмакова, директор школы № 213: «Будет у нас современная лаборатория робототехники и кабинеты химии и биологии с интерактивными лабораториями — весьма дорогостоящие, но очень важные и нужные на сегодняшний день».

Для растущего микрорайона эта школа крайне необходима. Разгрузит три соседние — переполненные. Строят по федеральной программе. Финансирование — совместное с областным. Здание рассчитано на 550 школьников. Половину аудиторий займут младшие классы. Учиться будут в одну смену.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Уйти от двух смен. Мы сегодня вот сдали школу 212-ю, великолепный пример — когда школа в одну смену работает, а вторая смена — это вот для дополнительного образования. Великолепно. И вторая задача вместе решается — вывести учебный процесс из школ, где износ более 50 процентов».

Строительство и капремонт в этом году — под особым контролем. Под полную реконструкцию в Новосибирске попала 82-я школа. По другой федеральной программе — к 1 сентября откроют ещё три — на Ключ-Камышенском плато, в посёлке Горный и 37-ю коррекционную в Новосибирске.

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