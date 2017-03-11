Губернатор Новосибирской области проверил стройку школы в Первомайском районе

Анна Шмакова, директор школы № 213: «Будет у нас современная лаборатория робототехники и кабинеты химии и биологии с интерактивными лабораториями — весьма дорогостоящие, но очень важные и нужные на сегодняшний день».

Большие светлые классы. Закончат отделку, начнут устанавливать аппаратуру — мультимедийные доски, проекторы, компьютеры. До первого сентября еще полгода — успеют в срок. Директор будущей школы в деталях знает, как будет выглядеть каждый класс.

Для растущего микрорайона эта школа крайне необходима. Разгрузит три соседние — переполненные. Строят по федеральной программе. Финансирование — совместное с областным. Здание рассчитано на 550 школьников. Половину аудиторий займут младшие классы. Учиться будут в одну смену.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Уйти от двух смен. Мы сегодня вот сдали школу 212-ю, великолепный пример — когда школа в одну смену работает, а вторая смена — это вот для дополнительного образования. Великолепно. И вторая задача вместе решается — вывести учебный процесс из школ, где износ более 50 процентов».