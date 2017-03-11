Культурную программу ВЭФ-2017 обсудили в Приморье

Владивосток, 11 марта, PrimaMedia.

Вопросы организации культурной программы обсудили на заседании организационного штаба по подготовке и проведению ВЭФ-2017, которое провел Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 10 марта. Владивостокская крепость, эко-бар, съемочная площадка, мини-судоверфь — эти и другие объекты могут войти в экспозицию Приморского края на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6—7 сентября , сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на администрацию края.

Концепцию культурной программы на заседании представил директор департамента культуры Сергей Матлин. Он подчеркнул, что в этом году у приморцев появится еще больше возможностей убедиться в зрелищности фестиваля «Улицы Дальнего Востока». По его словам, концепция «Улиц Дальнего Востока» представлена двумя составляющими, это большая сцена Минкультуры, предложения по наполнению программы Приморье уже сделало — это визитная карточка региона и часовая концертная программа. Вторая составляющая — экспозиционная. Сегодня главе края озвучили концепцию, по которой предлагается расширить прошлогодний павильон, похожий на гигантский лотос, дополнительными объектами.

«В павильонах Приморья планируется представить историческую экспозицию с акцентами на Владивостокскую крепость, а также продемонстрировать природу края. В рамках объявленного в России Года экологии может быть открыть эко-бар, в котором будут представлены различные продуктовые линейки, при изготовлении которых используются дары тайги.

Хотим сделать площадку кинематографии, где жители могли бы почувствовать себя на съемках кино, в том числе задействовать то оборудование, которое закупили для этого в конце прошлого года. Также в павильонах можно отразить основные особенности Приморья, это, как варианты, интегрированный развлекательный курорт, подводная робототехника, Примринг, судоверфь, — обозначил Сергей Матлин.

Губернатор акцентировал, важно сделать экспозицию Приморья не только современной, но и информативной.

«Самое главные, о чем вы все время должны помнить при подготовке проекта, с чем ассоциируется Приморский край. Человек, который ни разу у нас не был, должен зайти в павильон и сразу понять дух края: сопки, море, чайки, краснокнижные кошки», — заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие проводится ежегодно во Владивостоке, в 2017 году — с 6 по 7 сентября.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ — это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье — это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».