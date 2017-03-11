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08:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Культурную программу ВЭФ-2017 обсудили в Приморье

Владивостокская крепость, эко-бар, мини-судоверфь — эти и другие объекты могут войти в экспозицию края на третьем экономическом форуме.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 марта, PrimaMedia.

Вопросы организации культурной программы обсудили на заседании организационного штаба по подготовке и проведению ВЭФ-2017, которое провел Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 10 марта. Владивостокская крепость, эко-бар, съемочная площадка, мини-судоверфь — эти и другие объекты могут войти в экспозицию Приморского края на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6—7 сентября, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на администрацию края.

Концепцию культурной программы на заседании представил директор департамента культуры Сергей Матлин. Он подчеркнул, что в этом году у приморцев появится еще больше возможностей убедиться в зрелищности фестиваля «Улицы Дальнего Востока». По его словам, концепция «Улиц Дальнего Востока» представлена двумя составляющими, это большая сцена Минкультуры, предложения по наполнению программы Приморье уже сделало — это визитная карточка региона и часовая концертная программа. Вторая составляющая — экспозиционная. Сегодня главе края озвучили концепцию, по которой предлагается расширить прошлогодний павильон, похожий на гигантский лотос, дополнительными объектами.

«В павильонах Приморья планируется представить историческую экспозицию с акцентами на Владивостокскую крепость, а также продемонстрировать природу края. В рамках объявленного в России Года экологии может быть открыть эко-бар, в котором будут представлены различные продуктовые линейки, при изготовлении которых используются дары тайги.

Хотим сделать площадку кинематографии, где жители могли бы почувствовать себя на съемках кино, в том числе задействовать то оборудование, которое закупили для этого в конце прошлого года. Также в павильонах можно отразить основные особенности Приморья, это, как варианты, интегрированный развлекательный курорт, подводная робототехника, Примринг, судоверфь, — обозначил Сергей Матлин.

Губернатор акцентировал, важно сделать экспозицию Приморья не только современной, но и информативной.

«Самое главные, о чем вы все время должны помнить при подготовке проекта, с чем ассоциируется Приморский край. Человек, который ни разу у нас не был, должен зайти в павильон и сразу понять дух края: сопки, море, чайки, краснокнижные кошки», — заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие проводится ежегодно во Владивостоке, в 2017 году — с 6 по 7 сентября.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ — это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье — это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

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