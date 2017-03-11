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09:40 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК Южной Кореи объявил о проведении досрочных выборов до 9 мая

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ЦИК Южной Кореи объявил о проведении президентских выборов не позднее 9 мая, сообщает агентство Рейтер.

Источник: AP 2017

По данным издания, председатель ЦИК подчеркнул, что выборы будут справедливыми и свободными.

Как сообщается, он выразил обеспокоенность, что политические разногласия могут привести к «слишком накаленной» атмосфере в преддверии голосования и призвал население преодолеть «конфликт» и принять участие в выборах.

Накануне Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе, вынесенный парламентом страны 9 декабря прошлого года на фоне крупнейшего коррупционного скандала
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Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов.

На предстоящих досрочных выборах за пост президента, как ожидается, будут бороться бывший председатель Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий в популярности по опросам общественного мнения. На прошлых выборах президента он выдвигался от оппозиции и проиграл Пак Кын Хе с небольшим отрывом.

За ним в рейтингах следуют губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мён, а также Ан Чхоль Су из «Народной партии».

В Южной Корее также называли возможным кандидатом в президенты бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который, в конце концов, отказался баллотироваться на пост главы государства, отставая в рейтингах от Мун Чжэ Ина.

Комментарии
1
Владимир Пацак
О как, когда народец буйный, и ЦИК умеет поршнями шевелить?? Может у нас попробовать, хотя-бы жопы от дивана оторвать и тучно заявить недоросликам, что есть народец недовольный хорошистами?
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