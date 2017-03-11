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07:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия и США начали создание канала связи по Сирии на уровне генералов

Россия и США провели первоначальный обмен мнениями по вопросу создания канала связи по Сирии на уровне генералов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь председателя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил Грегори Хикс.

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По его словам, между сторонами «состоялось обсуждение рабочего уровня» вопросов данного рода. Это позволило «обменяться первоначальными мыслями насчет того, каким образом может быть установлен такой канал в целях дальнейшего снижения риска конфронтации» на сирийской территории и в воздушном пространстве.

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Начальники Генштабов России, США и Турции провели переговоры по Сирии в Анталье

Хикс отказался уточнять, когда именно, где и с чьим участием прошел первый раунд дискуссий о новом канале связи.

7 марта начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Турции и США в ходе трехсторонней встречи в Анталье обсудили региональную безопасность в Сирии и Ираке. Разговор шел о текущей ситуации по борьбе с терроризмом на сирийской территории в контексте повышения эффективности противодействия в будущем всем экстремистским организациям.

Во встрече участвовали начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

В октябре 2016 года Москва и Вашингтон подписали меморандум о безопасности полетов над Сирией. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве этой страны и призван обеспечить безопасность полетов. Он содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между военными России и США. С целью оперативного разрешения спорных вопросов при действиях в Сирии действует линия коммуникации.

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