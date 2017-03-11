Александр Усс раскритиковал проект реконструкции набережной в Красноярске
По мнению спикера, данный проект рассчитан только на летний период.
По мнению спикера, данный проект рассчитан только на летний период.
Спикер краевого парламента Александр Усс раскритиковал концепцию реконструкции набережной в Красноярске. Проект, по мнению политика, диссонирует с тем, как сейчас выглядят набережная, Коммунальный мост и Речной вокзал. Об этом сообщили в
«Предлагаемая концепция ориентирована, на мой взгляд, на
Спикер отметил, что к работе необходимо привлечь архитекторов их других регионов и даже стран.
«Когда мы утвердим сам подход к набережной в целом, можно говорить о том, где и какие ставить лифты. Предложение простое — сделать шаг назад и как можно быстрее получить на конкурентной основе целостный взгляд на объект и приступить к его проектированию», — подытожил Александр Усс.
Во время выездного совещания парламентарий также посоветовал властям Красноярска провести акцию «Убери все лишнее». Он отметил, что город уже продолжительное время страдает от «заборной болезни». Усс предложил ликвидировать покосившиеся металлические ограждения и другие ненужные объекты, которые только портят внешний облик города.