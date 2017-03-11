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10:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Александр Усс раскритиковал проект реконструкции набережной в Красноярске

По мнению спикера, данный проект рассчитан только на летний период.

Спикер краевого парламента Александр Усс раскритиковал концепцию реконструкции набережной в Красноярске. Проект, по мнению политика, диссонирует с тем, как сейчас выглядят набережная, Коммунальный мост и Речной вокзал. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Заксобрания.

«Предлагаемая концепция ориентирована, на мой взгляд, на какие-то летние виды активности, которые возможны у нас месяца два, а остальное время здесь все будет покрыто снегом. В такого рода творческих вещах, как нигде, требуется реальная конкуренция, сопоставление разных подходов и идей. Поэтому первоначальный доклад в среде чиновников неуместен», — сказал Усс.

Спикер отметил, что к работе необходимо привлечь архитекторов их других регионов и даже стран.

«Когда мы утвердим сам подход к набережной в целом, можно говорить о том, где и какие ставить лифты. Предложение простое — сделать шаг назад и как можно быстрее получить на конкурентной основе целостный взгляд на объект и приступить к его проектированию», — подытожил Александр Усс.

Во время выездного совещания парламентарий также посоветовал властям Красноярска провести акцию «Убери все лишнее». Он отметил, что город уже продолжительное время страдает от «заборной болезни». Усс предложил ликвидировать покосившиеся металлические ограждения и другие ненужные объекты, которые только портят внешний облик города.

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