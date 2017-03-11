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08:06 (мск), источник: РИА Новости

Американский сенатор обеспокоен требованием об отставке 46 прокуроров

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Демократы конгресса США обеспокоены распоряжением минюста о немедленной отставке 46 прокуроров штатов, видят в ней попытку администрации препятствовать свершению правосудия, заявил глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Источник: РИА Новости

«Я обеспокоен требованием об отставке оставшихся прокуроров США», — свидетельствует заявление сенатора. По его словам, хотя существует практика замены прокуроров штатов как среди президентов-республиканцев, так и демократов, это делалось в другом порядке и прокуроры оставались на своих постах до назначения их преемника.

В среду генпрокурор, глава министерства юстиции США Джефф Сешнс потребовал отставки 46 подчиняющихся ему федеральных прокуроров, назначенных при предыдущем президенте Бараке Обаме.

«Требуя немедленной отставки всех остающихся прокуроров до утверждения или выдвижения их преемников, президент вмешивается в идущие процессы и расследования и препятствует свершению правосудия», — заявил лидер демократов.

Практика замены федеральных прокуроров прослеживается в предыдущих администрациях. Рональд Рейган и Билл Клинтон заменили 89 из 93 федеральных прокуроров соответственно, Джордж Буш-младший сменил 88.

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