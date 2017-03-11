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08:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Определены приоритетные направления развития сельского хозяйства в Хабаровском крае

Депутаты краевой Думы готовы законодательно поддержать необходимые поправки в бюджет.

Хабаровск, 11 марта, AmurMedia.

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства Хабаровского края в текущем году обозначены молочное скотоводство, ввод в оборот дополнительных земель и завершение инвестпроектов в яичном птицеводстве. Краевые депутаты высказали готовность законодательно поддержать соответствующие поправки в краевой бюджет, сообщает ИА AmurMedia.

По информации заместителя заведующего службой экспертов губернатора края Ольги Кравчук, в правительстве края прорабатывается вопрос увеличения в 2 раза ставки субсидии на покупку племенного крупного рогатого скота, что позволит заменить поголовье низкопродуктивных коров в тех хозяйствах, где это сейчас остро необходимо.

«Сельское хозяйство края имеет все возможности для стабильного роста. И именно сейчас нужно работать на воспроизводство отрасли. Приоритетами в развитии сельского хозяйства выделены молочное скотоводство, ввод в оборот дополнительных земель, а также поддержка завершения инвестиционных процессов, запущенных в течение последних четырёх лет в яичном птицеводстве края. Для этого мы готовы законодательно поддержать поправки в краевой бюджет», — сказал Юрий Матвеев.

Условиями поддержки должно стать производство качественной молочной продукции и максимально возможное сохранение продуктивного поголовья в хозяйствах. Средства бюджета должны быть использованы эффективно. Планируется закупать отечественный скот в других регионах страны и размещать его в подготовленных животноводческих помещениях, под контролем ветеринарной службы края. Стоимость покупки одной племенной головы, которая через три месяца даст потомство, составляет для краевых сельскохозяйственных организаций около 130 тысяч рублей. Край поможет молочным фермам более чем на 70 процентов затрат, по факту приобретения. Другой важнейшей задачей, поддержанной законодателями края, является создание условий для роста посевных площадей, которые сейчас в нашем регионе составляют 78 тысяч га.

В Хабаровском крае проводится инвентаризация сельскохозяйственных земель. Площадь уже выявленной неиспользуемой пашни в крае составила около 29 тысяч га. Есть земли, которые не использовались 3 и более года, так называемая залежь. Принято решение, что нужно поддержать тех, кто распашет такие земли уже в 2017 году, и в дальнейшем будет наращивать производство.

Помимо поддержки на ввод 1 га залежи, будет восстанавливаться мелиоративный комплекс края. Примерная стоимость реконструкции 1 га мелиоративных систем, находящихся в составе пашни, составляет около 360 тысяч рублей на 1 га, новое строительство осушительных систем — 450 тысяч рублей за 1 га. Для этого есть также особые условия поддержки, и они финансируются в значительной мере из федерального бюджета.

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