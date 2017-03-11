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09:19 (мск), источник: Kazinform

Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Уходящая неделя выдалась на редкость спокойной на кадровые перестановки. Ротации происходили, в основном, в регионах. Международное информационное агентство «Казинформ» по традиции предлагает обзор новых кадровых назначений за неделю.

*** Распоряжением главы Восточно-Казахстанского региона Даниала Ахметова акимом города Курчатов назначен Алмас Ондаканов, ранее работавший руководителем аппарата областного акима. Алмас Ондаканов родился в 1974 году. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-экономист», в 1999 году — Академию государственной службы при Президенте РК. Трудовой путь начал инспектором, экономистом отдела социальной защиты населения и аппарата акима Тарбагатайского района. После окончания Академии государственной службы, был назначен главным специалистом Комитета по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли РК. Затем работал руководителем аппарата акима города Курчатова, начальником управления комитета по техническому регулированию и метрологии по ВКО, директором Восточно-Казахстанского филиала Казахстанского института метрологии. С 2008 года работал начальником отдела, заместителем руководителя, затем руководителем управления энергетики и коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области. В июне 2013 года был назначен акимом Зайсанского района. С июня 2016 года работал руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

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*** Акимом Лебяжинского района Павлодарской области назначен Ернур Айткенов, который начал свою трудовую деятельность в 1989 году. За эти годы он занимал различные должности, в том числе руководящие. С 1997 по 1998 годы был начальником отдела департамента сельского хозяйства Павлодарской области, с 1998 по 1999 гг. — начальником департамента сельского хозяйства Железинского района, с 2006 по 2010 гг. — акимом Майского района, с 2010 по 2014 гг. — акимом Баянаульского района. Почти два года, начиная с октября 2014 года, был руководителем управления сельского хозяйства Павлодарской области.

*** Еркебулан Бекжанов назначен руководителем региональной инспекции по Кызылординской области Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК. Он родился в 1982 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «географ-эколог» и университет «Болашак» по специальности «юрист». За время работы занимал ответственные должности в сфере госслужбы и в частном секторе. С июня 2013 года — руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.

*** Распоряжением акима Алматинской области Ермек Амиргалиев назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области. Родился он в 1981 году. Окончил Жетысуйский государственный университет имени Жансугурова по специальности «экономист-менеджер». Трудовой путь начал ведущим специалистом отдела государственных закупок аппарата акима Алматинской области. В разные годы работал ведущим специалистом отделов государственных закупок и выдачи разовых талонов, организации государственных закупок и мониторинга областного управления финансов, главным специалистом, начальником отдела инвестиционных проектов областного управления строительства, руководителем отдела областного управления государственных закупок, исполняющим обязанности руководителя управления государственных закупок Алматинской области.

*** Также на уходящей неделе новый президент Азиатской Конфедерации велоспорта назначил Раимбека Баталова вице-президентом этой организации. Баталов — председатель совета директоров холдинга Raimbek. Родился в 1970 году в Алматы. Окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель». В 90-е годы был в числе управляющих директоров металлургического комплекса «Риддер Инвест», руководил работой химического комплекса «Новоджамбулский фосфорный завод», управлял Тобольским элеватором, сахарным заводом в Мерке, Шымкентской ТЭЦ-3. В 1992 году основал торговую фирму «Раимбек», которая сегодня представляет собой крупный холдинг Raimbek.

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