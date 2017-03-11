Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Как живут восточные жены на самом деле
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:59 (мск), источник: ТАСС

Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама

Замминистра здравоохранения страны отметил, что тело умершего должно выдаваться ближайшим родственникам.

Источник: AP 2017

СИНГАПУР, 11 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии пока не приняли решение, какие дальнейшие шаги нужно предпринять в отношении тела Ким Чен Нама, который был убит в столичном аэропорту 13 февраля. Об этом сообщил в субботу журналистам замминистра здравоохранения страны Хилми Яхая.

Читайте также
Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия тела брата лидера КНДР

По его словам, «полиция 10 марта завершила судебно-медицинскую экспертизу и направила тело в распоряжение Минздрава».

Согласно законодательству, «не существует временных ограничений, когда тело может быть выдано»

При этом он уточнил, что на практике тело умершего должно выдаваться ближайшим родственникам. «Учитывая резонанс, необходимо время, чтобы принять решение», — добавил он.

Глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар ранее заявил, что погибший в аэропорту человек является старшим братом северокорейского лидера Ким Чен Ына. Смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. В Пхеньяне продолжают настаивать на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля. При этом причиной смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, как утверждает малайзийская сторона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пентагон: РФ и США приступили к созданию канала связи по Сирии на уровне генералов
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
CNN: «российским следом» займется сверхсекретный отдел ФБР
Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина
ООН: более 20 млн человек в Африке могут умереть от голода
Досрочные выборы президента Южной Кореи пройдут до 9 мая
Россия и США создают канал связи по Сирии на уровне генералов
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь