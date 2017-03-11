Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Замминистра здравоохранения страны отметил, что тело умершего должно выдаваться ближайшим родственникам.
Замминистра здравоохранения страны отметил, что тело умершего должно выдаваться ближайшим родственникам.
СИНГАПУР, 11 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии пока не приняли решение, какие дальнейшие шаги нужно предпринять в отношении тела Ким Чен Нама, который был убит в столичном аэропорту 13 февраля. Об этом сообщил в субботу журналистам замминистра здравоохранения страны Хилми Яхая.
По его словам, «полиция 10 марта завершила
При этом он уточнил, что на практике тело умершего должно выдаваться ближайшим родственникам. «Учитывая резонанс, необходимо время, чтобы принять решение», — добавил он.
Глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар ранее заявил, что погибший в аэропорту человек является старшим братом северокорейского лидера Ким Чен Ына. Смерть наступила в результате воздействия запрещенного