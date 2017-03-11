Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама

СИНГАПУР, 11 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии пока не приняли решение, какие дальнейшие шаги нужно предпринять в отношении тела Ким Чен Нама, который был убит в столичном аэропорту 13 февраля. Об этом сообщил в субботу журналистам замминистра здравоохранения страны Хилми Яхая.

При этом он уточнил, что на практике тело умершего должно выдаваться ближайшим родственникам. «Учитывая резонанс, необходимо время, чтобы принять решение», — добавил он.