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10:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МИД: погранпост Кишинева и Киева усложнит переговоры по Приднестровью

В МИД подчеркнули, что власти Приднестровья рассматривают «планы Молдовы и Украины в качестве очень серьезной угрозы дестабилизации как экономической ситуации, так и в принципе свободы передвижения граждан и транспортных средств».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что установление Молдовой и Украиной совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган» на приднестровском участке границы поставит под вопрос эффективность переговоров по Приднестровью.

В ходе визита премьер-министра Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска «Кучурган».

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«Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза и при активнейшем участии Украины, являющейся посредником в переговорном процессе. Поэтому в дальнейшем в случае реализации данных деструктивных планов будет сложно говорить вообще об эффективности конструкции переговорного формата», — сказал Игнатьев, комментируя состоявшуюся в Одессе встречу с представителями Молдавии.

По его словам, встреча прошла в штаб-квартире EUBAM (Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине, штаб-квартира находится в Одессе — ред.) и, несмотря на место ее проведения, украинская делегация участия в мероприятии не принимала.

Игнатьев подчеркнул, что видение приднестровской стороны по данному вопросу остается неизменным.

«Мы рассматриваем планы Молдовы и Украины в качестве очень серьезной угрозы дестабилизации как экономической ситуации, так и в принципе свободы передвижения граждан и транспортных средств», — уточнил глава МИД.

Он отметил необходимость обсуждения сложившейся ситуации на уровне переговорного процесса. По его словам, Приднестровье, как и ранее, продолжит обращаться к международным гарантам и посредникам в лице РФ, Украины и ОБСЕ с тем, чтобы не допустить наступления негативных последствий от реализации «данного опрометчивого шага».

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

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