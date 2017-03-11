Генпрокурор Асанов требует видеоотчет от новых прокуроров после двух месяцев работы — Багдат Мусин

Генеральный прокурор РК Жакип Асанов требует видеоотчет у региональных прокуроров о проделанной работе за два месяца после назначения на должность, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом рассказал новый глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин на своей странице в Facebook.

«На этом видео, отчет даёт не давно назначенный прокурор моего родного города Экибастуз Берик Адамов. Зачем он это делает? Да дело в том, что генеральный прокурор Жакип Асанов при назначении всех региональных прокуроров (городов, областей) решил определять их изначально исполняющими обязанности на два месяца, чтобы они доказали конкретными действиями правильность принятого по ним решения. После двух месяцев прокуроры обязаны снимать видеоотчет, и после прохождения одобрения по видеоотчету и другим вводным уже принимается окончательное решение. Желаю удачи Берик Адамов!» — написал Мусин.