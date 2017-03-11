Названа самая «вредная» страна ЕС, которая тормозит безвиз для Украины
Эксперт назвал причину, которая влияет на позицию Брюсселя.
Эксперт назвал причину, которая влияет на позицию Брюсселя.
Франция является главной страной Европейского союза, которая
«Главная страна, из-за которой мы не получили раньше безвиз и до сих пор ждем его, это — Франция», — сказал эксперт.
По его словам, позиция официального Парижа по важному для Киева вопросу стала главной преградой и причиной того, что договоренности по визовой либерализации растянулись во времени.
«Потому что там будут проходить президентские выборы в два этапа: в мае первый, а второй в начале июня. Этот фактор следует учитывать», — пояснил Яли.
Политолог выразил сомнение относительно того, что ЕС утвердит безвиз с Украиной до начала лета 2017 года.
«Это будет уже после выборов во Франции, когда закончатся все процедуры», — сказал он.
Международник подчеркнул, что позиция Франции влияет на решения Евросоюза, и об этом нужно помнить.
«Мнение Парижа учитывалось, и французы влияли на ход переговоров. Они боятся, что в ходе предвыборной кампании будут нагнетаться настроения в связи с наплывом мигрантов», — сказал Яли.
Помимо Франции, отметил эксперт, есть еще ряд стран ЕС, которые боятся наплыва мигрантов: Нидерланды, Чехия, Бельгия, Австрия. Он обратил внимание также на то, что страшилки о толпах нелегалов в этих государствах появились еще до того, как начался процесс по безвизу для Украины. При этом Яли уточнил, что речь идет не о самих странах, а о правительствах этих государств, которые используют антимигрантскую риторику.
«Сейчас ситуация в этом отношении гораздо лучше», — сказал он.
Эксперт отметил, что в Европарламенте есть представители евроскептиков, которые на финальном голосовании выскажутся против визовой либерализации с Украиной. Тем не менее, подчеркнул Яли, большинство евродепутатов проголосует за безвиз для украинцев.
Как сообщал «Обозреватель», 9 марта Комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал безвиз для украинцев, а в мае его должен будет одобрить Совет ЕС.