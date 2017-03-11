Названа самая «вредная» страна ЕС, которая тормозит безвиз для Украины

Франция является главной страной Европейского союза, которая из-за приближающихся президентских выборов блокирует либерализацию визового режима для Украины. Об этом в эфире «Обозреватель.LIVE» заявил эксперт-международник Максим Яли.

«Главная страна, из-за которой мы не получили раньше безвиз и до сих пор ждем его, это — Франция», — сказал эксперт.

По его словам, позиция официального Парижа по важному для Киева вопросу стала главной преградой и причиной того, что договоренности по визовой либерализации растянулись во времени.

«Потому что там будут проходить президентские выборы в два этапа: в мае первый, а второй в начале июня. Этот фактор следует учитывать», — пояснил Яли.

Политолог выразил сомнение относительно того, что ЕС утвердит безвиз с Украиной до начала лета 2017 года.

«Это будет уже после выборов во Франции, когда закончатся все процедуры», — сказал он.

Международник подчеркнул, что позиция Франции влияет на решения Евросоюза, и об этом нужно помнить.

«Мнение Парижа учитывалось, и французы влияли на ход переговоров. Они боятся, что в ходе предвыборной кампании будут нагнетаться настроения в связи с наплывом мигрантов», — сказал Яли.

Помимо Франции, отметил эксперт, есть еще ряд стран ЕС, которые боятся наплыва мигрантов: Нидерланды, Чехия, Бельгия, Австрия. Он обратил внимание также на то, что страшилки о толпах нелегалов в этих государствах появились еще до того, как начался процесс по безвизу для Украины. При этом Яли уточнил, что речь идет не о самих странах, а о правительствах этих государств, которые используют антимигрантскую риторику.

«Сейчас ситуация в этом отношении гораздо лучше», — сказал он.

Эксперт отметил, что в Европарламенте есть представители евроскептиков, которые на финальном голосовании выскажутся против визовой либерализации с Украиной. Тем не менее, подчеркнул Яли, большинство евродепутатов проголосует за безвиз для украинцев.

Как сообщал «Обозреватель», 9 марта Комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал безвиз для украинцев, а в мае его должен будет одобрить Совет ЕС.