Стали известны детали двух разговоров Порошенко и Путина в 2017 году

С начала 2017 года президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин провели два телефонных разговора, которые касались обострения боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области, а также освобождения украинцев из плена и российских тюрьм.

«Тогда был апогей кризиса в Авдеевке, и телефонный звонок был связан с тем, чтобы прекратить стрелять и позволить восстановить жизненно важную инфраструктуру в этом районе», — рассказал Елисеев.

По его словам, переговоры были скоординированы с другими участниками нормандского формата — Францией и Германией.

«Относительно политзаключенных, то президент называл конкретные всем известные фамилии, для того, чтобы еще раз привлечь внимание к важности этого вопроса, что этот вопрос находится на контроле у президента, и мы этих людей никогда не забудем», — отметил замглавы АП.

Он добавил, что переговоры по освобождению политузников продолжаются, но детали и фамилии пока не будут раскрыты, так так подобный процесс «любит тишину».

Как сообщал «Обозреватель», Елисеев ранее рассказал, что для Украины принципиально важно, чтобы президент США Дональд Трамп встретился сначала с главой украинского государства, а лишь потом с президентом России.