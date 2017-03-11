Дашкевича приговорили к трем суткам ареста

Дашкевича признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, речь идет о нескольких эпизодах противостояния в Куропатах. Активисты Молодого фронта около полутора недель протестовали в Куропатах против строительства бизнес-центра. В итоге горисполком приостановил на время строительство, а застройщик вывел со стройплощадки всю технику.

Дашкевича задержали в пятницу днем. Момент задержания могли видеть пользователи соцсетей, поскольку политик вел прямую трансляцию. Первоначально против него также выдвигались обвинения в сопротивлении сотрудникам правопорядка, однако эти обвинения суд не поддержал.

Накануне вечером также во время трансляции в соцсети были задержаны еще несколько оппозиционных политиков: лидер ОГП Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский и глава движения «За свободу» Юрий Губаревич. Их задержали в Молодечно после «марша нетунеядцев», в котором они принимали участие.