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10:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ОБСЕ установит камеры наблюдения в районе Авдеевки и Ясиноватой

Как сообщил представитель ОБСЕ, миссия стремится укрепить свои возможности мониторинга, в частности, путем установки дополнительного оборудования.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установит камеры видеонаблюдения в районе Авдеевки и Ясиноватой, сообщил журналистам представитель пресс-службы ОБСЕ.

«СММ ОБСЕ стремится укрепить свои возможности мониторинга, в частности, путем установки дополнительного оборудования. Это важно на участке с высоким уровнем огневой активности, в таком как Авдеевка-Ясиноватая, где доступ часто бывает ограниченным», — сообщил представитель ОБСЕ, добавив, что установка оборудования будет возможна тогда, когда стороны предоставят наблюдателям гарантии безопасности.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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