Турция прекратила паромное сообщение с Крымом

Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября прошлого года.

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Тогда первый российский паром «Варяг» вышел из порта Севастополя в Зонгулдак.

«Паромное сообщение с Турцией пока приостановлено… Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели», — сказал РИА Новости Гвоздилов.

По его словам, причин своего решения турецкая сторона не уточняет. В Турцию из Крыма ходило несколько паромов.

Гвоздилов подчеркнул, что приостановка паромного сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион.