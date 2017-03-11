Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Турция прекратила паромное сообщение с Крымом, турецкие порты уже две недели закрыты для крымских судов, сообщил директор
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Турция прекратила паромное сообщение с Крымом, турецкие порты уже две недели закрыты для крымских судов, сообщил директор
Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября прошлого года.
Тогда первый российский паром «Варяг» вышел из порта Севастополя в Зонгулдак.
«Паромное сообщение с Турцией пока приостановлено… Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели», — сказал РИА Новости Гвоздилов.
По его словам, причин своего решения турецкая сторона не уточняет. В Турцию из Крыма ходило несколько паромов.
Гвоздилов подчеркнул, что приостановка паромного сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион.