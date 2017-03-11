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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Турция прекратила паромное сообщение с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Турция прекратила паромное сообщение с Крымом, турецкие порты уже две недели закрыты для крымских судов, сообщил директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов.

Источник: РИА Новости

Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября прошлого года.

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Тогда первый российский паром «Варяг» вышел из порта Севастополя в Зонгулдак.

«Паромное сообщение с Турцией пока приостановлено… Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели», — сказал РИА Новости Гвоздилов.

По его словам, причин своего решения турецкая сторона не уточняет. В Турцию из Крыма ходило несколько паромов.

Гвоздилов подчеркнул, что приостановка паромного сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион.

Комментарии
5
Р.P.F
Прекращение Турцией паромного сообщения с Крымом есть ни что иное фек для украинцев, чтобы увести их от насущных проблем. все суда ходили, ходят и будут ходить.
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Виталий Сорокин
А.Б не выдавай желаемое за действительное...Через короткое врему Турция продолжит паромное сообщение. Как всегда,Эрдоган повыпендривается ,но все равно приползет...такая уж у него сущность "турецкая"!
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Свин .
а чеж они своих работяг сватают - отношение изменилось?
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