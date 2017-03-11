Песков назвал обычной работой дипломата встречи Кисляка в США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк выполнял обычную работу дипломата, когда в ходе предвыборной кампании в США встречался с представителями Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, заявил в интервью телеканалу CNN
«Это его работа. Он разговаривал о двусторонних отношениях, он разговаривал о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас было лучшее понимание в Москве. Это то, что делается любым российским послом за рубежом, любым послом США за рубежом, в том числе в Москве, потому что чем с большим числом людей посол разговаривает в стране своего пребывания, тем лучшую работу он делает», — сказал Песков.
«Но не было встреч, посвященных выборам, электоральному процессу. Это ни в коем случае не должно восприниматься как вмешательство в электоральный процесс», — подчеркнул Песков.
Он также констатировал, что администрация США не представила убедительных доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы. По словам
Фрагменты интервью, показанные CNN, приурочены к выходу документального фильма «Самый могущественный человек в мире», который посвящен президенту РФ Владимиру Путину и должен выйти в эфир 13 марта.
Все встречались с Кисляком
Ранее информация о контактах советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна с российским послом привела к тому, что Флинн был вынужден уйти в отставку.
Кроме того, в американских СМИ появилась информация о встречах главы Минюста США Джеффа Сешнса с послом Кисляком. Представители демократов на этом основании потребовали отставки Сешнса, а также учреждения специального прокурора, который расследовал бы,
Также The New York Times сообщила, что с Кисляком встречался старший советник, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. А по данным USA Today, еще два советника из предвыборной команды Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пэйдж — контактировали с российским послом.
Россия категорически отрицает вмешательство в американские выборы, а скандал, связанный с общением Сешнса с Кисляком, в Москве расценивают как «охоту на ведьм».
А если серьезно, надо отдать должное Путину: он хороший тактик, правда про стратегию я так не скажу. Скорее он проигрывает, несмотря на политическую и народную поддержку.