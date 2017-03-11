Песков назвал обычной работой дипломата встречи Кисляка в США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк выполнял обычную работу дипломата, когда в ходе предвыборной кампании в США встречался с представителями Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это его работа. Он разговаривал о двусторонних отношениях, он разговаривал о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас было лучшее понимание в Москве. Это то, что делается любым российским послом за рубежом, любым послом США за рубежом, в том числе в Москве, потому что чем с большим числом людей посол разговаривает в стране своего пребывания, тем лучшую работу он делает», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что посол неоднократно встречался с людьми из окружения Клинтон, но речь не шла о выборах в США.

«Но не было встреч, посвященных выборам, электоральному процессу. Это ни в коем случае не должно восприниматься как вмешательство в электоральный процесс», — подчеркнул Песков.

Он также констатировал, что администрация США не представила убедительных доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы. По словам пресс-секретаря президента, российское руководство видело обнародованную часть доклада одной из спецслужб США, посвященного влиянию РФ на американские выборы. Однако, по мнению Пескова «это документ невысокого уровня качества в том смысле, что стоит ли ему доверять».

Фрагменты интервью, показанные CNN, приурочены к выходу документального фильма «Самый могущественный человек в мире», который посвящен президенту РФ Владимиру Путину и должен выйти в эфир 13 марта.

Все встречались с Кисляком

Ранее информация о контактах советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна с российским послом привела к тому, что Флинн был вынужден уйти в отставку.