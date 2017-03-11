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11:15 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал обычной работой дипломата встречи Кисляка в США

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российский посол встречался и с представителями Хиллари Клинтон, но это не значит, что Москва вмешивалась в выборы.

Источник: AP 2017

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк выполнял обычную работу дипломата, когда в ходе предвыборной кампании в США встречался с представителями Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это его работа. Он разговаривал о двусторонних отношениях, он разговаривал о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас было лучшее понимание в Москве. Это то, что делается любым российским послом за рубежом, любым послом США за рубежом, в том числе в Москве, потому что чем с большим числом людей посол разговаривает в стране своего пребывания, тем лучшую работу он делает», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что посол неоднократно встречался с людьми из окружения Клинтон, но речь не шла о выборах в США.

«Но не было встреч, посвященных выборам, электоральному процессу. Это ни в коем случае не должно восприниматься как вмешательство в электоральный процесс», — подчеркнул Песков.

Он также констатировал, что администрация США не представила убедительных доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы. По словам пресс-секретаря президента, российское руководство видело обнародованную часть доклада одной из спецслужб США, посвященного влиянию РФ на американские выборы. Однако, по мнению Пескова «это документ невысокого уровня качества в том смысле, что стоит ли ему доверять».

Фрагменты интервью, показанные CNN, приурочены к выходу документального фильма «Самый могущественный человек в мире», который посвящен президенту РФ Владимиру Путину и должен выйти в эфир 13 марта.

Все встречались с Кисляком

Ранее информация о контактах советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна с российским послом привела к тому, что Флинн был вынужден уйти в отставку.

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Кроме того, в американских СМИ появилась информация о встречах главы Минюста США Джеффа Сешнса с послом Кисляком. Представители демократов на этом основании потребовали отставки Сешнса, а также учреждения специального прокурора, который расследовал бы, во-первых, попытки предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, а также связи с Россией представителей избирательного штаба президента США Трампа.

Также The New York Times сообщила, что с Кисляком встречался старший советник, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. А по данным USA Today, еще два советника из предвыборной команды Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пэйдж — контактировали с российским послом.

Россия категорически отрицает вмешательство в американские выборы, а скандал, связанный с общением Сешнса с Кисляком, в Москве расценивают как «охоту на ведьм».

Комментарии
5
Бабка Коммунистка
Даааа,это только вскормленные на печеньках гавкают по приказу хозяина. Остальные же нормальне люди просто обшаются когда им надо...
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Александр Романский
«Самый могущественный человек в мире» - вспоминается песнь Пугачевой "Все могут короли"))).
А если серьезно, надо отдать должное Путину: он хороший тактик, правда про стратегию я так не скажу. Скорее он проигрывает, несмотря на политическую и народную поддержку.
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А Б
Работа пресс-секретаря Пескова заключается в том, чтобы периодически опровергать и отрицать информацию, в которой может проявляться политика двойных стандартов РФ по тем или иным вопросам. Естественно, работа посла любой страны заключается в осуществлении контактов с официальными лицами страны пребывания, равно как и официальные лица этой страны имеют право на контакты с послом.
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