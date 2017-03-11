Правительство намерено ужесточить наказания за нарушение санитарных норм
Поставщиков продовольствия в детсады и школы будут штрафовать за несоответствие качества товара данным на этикетке. Составит штраф до четырех тысяч леев.
Поставщиков продовольствия в детсады и школы будут штрафовать за несоответствие качества товара данным на этикетке. Составит штраф до четырех тысяч леев.
Такие поправки в административный кодекс намерено внести правительство.
Проект постановления оговаривает и наказания для администрации учебных заведений. Тех, кто допустит прием продуктов сомнительного качества, оштрафуют на 1600 леев.
Наказывать будут и работодателей, которые примут на работу людей, не прошедших медосмотр. В этом случае штраф составит до пяти тысяч. А экономическим агентам, которые допустят нарушения норм безопасности на рабочем месте, грозит штраф до шести тысяч леев.