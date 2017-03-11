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12:20 (мск), источник: Publika.md

Правительство намерено ужесточить наказания за нарушение санитарных норм

Поставщиков продовольствия в детсады и школы будут штрафовать за несоответствие качества товара данным на этикетке. Составит штраф до четырех тысяч леев.

Источник: Publika.md

Такие поправки в административный кодекс намерено внести правительство.

Проект постановления оговаривает и наказания для администрации учебных заведений. Тех, кто допустит прием продуктов сомнительного качества, оштрафуют на 1600 леев.

Наказывать будут и работодателей, которые примут на работу людей, не прошедших медосмотр. В этом случае штраф составит до пяти тысяч. А экономическим агентам, которые допустят нарушения норм безопасности на рабочем месте, грозит штраф до шести тысяч леев.

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