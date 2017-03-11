Асад не считает, что США помогут победить террористов в Сирии

«Мы не считаем, что это поможет. Что они собираются делать? Бороться с ИГ*? Американцы проиграли почти все войны. Они потерпели поражение в Ираке, в конце концов им пришлось вывести свои силы. Даже в Сомали — не говоря уже о Вьетнаме и Афганистане, соседней с вами стране», — заявил Асад в интервью гонконгскому телеканалу «Феникс».

«Они не преуспели ни в одном месте, куда посылали свои войска — они лишь создавали проблемы. У них очень хорошо получается создавать проблемы и уничтожать, однако они очень плохо умеют находить решения», — добавил сирийский лидер.

* Террористическая организация, запрещенная в России