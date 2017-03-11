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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Асад не считает, что США помогут победить террористов в Сирии

ДАМАСК, 11 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад не считает, что присутствие военнослужащих США в Сирии поможет его стране одержать победу над «Исламским государством» (ИГ)* и другими террористами.

Источник: AP 2017
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«Мы не считаем, что это поможет. Что они собираются делать? Бороться с ИГ*? Американцы проиграли почти все войны. Они потерпели поражение в Ираке, в конце концов им пришлось вывести свои силы. Даже в Сомали — не говоря уже о Вьетнаме и Афганистане, соседней с вами стране», — заявил Асад в интервью гонконгскому телеканалу «Феникс».

«Они не преуспели ни в одном месте, куда посылали свои войска — они лишь создавали проблемы. У них очень хорошо получается создавать проблемы и уничтожать, однако они очень плохо умеют находить решения», — добавил сирийский лидер.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Комментарии
5
александр зыков
Они и не собираются никого там побеждать , их цель примазаться к чужой победе и застолбить участок ... Как в Берлине после разгрома фашистов , захватить сектор влияния . А наши как всегда подарят им жирный кусок , впрочем сейчас не та ситуация , скорей всего не будем повторять ошибки прошлого , сначала Лавров наобещает с три короба , а потом дадим американцам коленом под зад ...
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Николай Николаев
Он не только прав по сути,но и по отношению США к Асаду. Когда за бугорный народ поймет,что ось зла руководящие органы США,не народ США(он запуган,говорить против чиновников,это смертельно.Стреляют особенно афроамериканское население,но уже начали постреливать и белых.)Так о какой демократии можно говорить или о какой защите прав граждан не американского народонаселения.Я спрашиваю,когда уберут верхушку,чтобы населению было благо,а не агрессия против других народов.
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Михаил
Асад естественно прав, ведь вся эта ситуация, геноцид и существование игила прямой продукт жизнедеятельности политиканов и банкиров США.
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