Партия пенсионеров намерена участвовать в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость планирует выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Москвы, которые должны пройти в сентябре 2018 года. Об этом сообщил в субботу член президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов.

«Сейчас мы в принципе уже подобрали очень удачного, как нам кажется, кандидата для участия в выборах мэра Москвы. Завершается разработка его очень интересной предвыборной программы», — сказал он на съезде партии.

В программе этого кандидата, имя которого Ворожцов не назвал, учитывается позитивный и негативный опыт работы столичных градоначальников Юрия Лужкова и Сергея Собянина. Ворожцов сообщил также, что партия намерена максимально участвовать в выборах всех уровней.

Председатель центрального совета партии Владимир Бураков, в свою очередь, отказался назвать ТАСС имя возможного кандидата на выборах мэра. «Выборы мэра пока не объявлены, когда это будет объявлено, мы можем только догадываться. К этому времени может измениться кандидатура, мы найдем кандидатуру более яркую, сейчас преждевременно будет говорить», — сказал он.

По словам Буракова, на муниципальных выборах в Москве, которые пройдут 10 сентября этого года, партия планирует выдвинуть кандидатов примерно в половине районов.

Российская партия пенсионеров за справедливость в субботу на съезде сменила название, став Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, изменила эмблему, а также упразднила должность председателя.

Президентские выборы

Как сообщил ТАСС Владимир Бураков, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в конце этого года проведет съезд, на котором определит формат своего участия в президентских выборах.