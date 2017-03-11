Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
Как обустроить балкон: 5 идей
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
15:52 (мск), источник: ТАСС

Партия пенсионеров намерена участвовать в выборах мэра Москвы

Также в организации сообщили, что партия определится с участием в президентских выборах на съезде в конце года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость планирует выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Москвы, которые должны пройти в сентябре 2018 года. Об этом сообщил в субботу член президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов.

Читайте также
Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году на неделю

«Сейчас мы в принципе уже подобрали очень удачного, как нам кажется, кандидата для участия в выборах мэра Москвы. Завершается разработка его очень интересной предвыборной программы», — сказал он на съезде партии.

В программе этого кандидата, имя которого Ворожцов не назвал, учитывается позитивный и негативный опыт работы столичных градоначальников Юрия Лужкова и Сергея Собянина. Ворожцов сообщил также, что партия намерена максимально участвовать в выборах всех уровней.

Председатель центрального совета партии Владимир Бураков, в свою очередь, отказался назвать ТАСС имя возможного кандидата на выборах мэра. «Выборы мэра пока не объявлены, когда это будет объявлено, мы можем только догадываться. К этому времени может измениться кандидатура, мы найдем кандидатуру более яркую, сейчас преждевременно будет говорить», — сказал он.

По словам Буракова, на муниципальных выборах в Москве, которые пройдут 10 сентября этого года, партия планирует выдвинуть кандидатов примерно в половине районов.

Российская партия пенсионеров за справедливость в субботу на съезде сменила название, став Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, изменила эмблему, а также упразднила должность председателя.

Президентские выборы

Как сообщил ТАСС Владимир Бураков, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в конце этого года проведет съезд, на котором определит формат своего участия в президентских выборах.

Мы за то, чтобы наше государство было стабильным. Думаю, что наверняка в конце этого года будет съезд, где будет четко выработана позиция по участию в президентских выборах
Владимир БураковПредседатель центрального совета партии пенсионеров
Читайте также
ЦИК собрался разрешить голосовать по месту жительства без открепительного

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, соответственно, избирательная кампания должна начаться в ноябре-декабре 2017 года.

Непарламентские партии, к которым относится Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, для регистрации на президентских выборах своих кандидатов должны собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей.

На выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года партия набрала 1,73% голосов (при проходном барьере в 5%), кандидаты партии по одномандатным округам из-за нарушений при выдвижении не были допущены до участия в выборах.

Российская партия пенсионеров за справедливость сегодня на съезде сменила название, став Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, изменила эмблему, а также упразднила должность председателя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти Нидерландов не пустили в страну самолет главы МИД Турции
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
В результате двух взрывов в Дамаске погибли около 40 человек
Эрдоган назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов»
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь