Сколько коррупционеров вышли на свободу по амнистии, рассказали в Генпрокуратуре РК
В Генпрокуратуре рассказали, сколько осужденных за коррупционные правонарушения вышли на свободу по амнистии.
В Генпрокуратуре рассказали, сколько осужденных за коррупционные правонарушения вышли на свободу по амнистии.
В Генеральной прокуратуре РК рассказали, сколько осужденных по коррупционным статьям вышли на свободу по амнистии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
С 13 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года в отношении восьми лиц, подозреваемых по коррупционным статьям, прекращено уголовное дело. Также 18 осужденных освобождены по приговору от уголовной ответственности или наказания по амнистии. Об этом сообщил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, отвечая на запрос Tengrinews.kz.
Освобожденных по приговору от уголовной ответственности или наказания по амнистии и другим основаниям:
— Злоупотребление должностными полномочиями (статья 361) — 11;.
— Получение взятки (статья 366) — 0;.
— Дача взятки (статья 367) — 1;.
— Посредничество во взяточничестве (статья 368) — 2;.
— Служебный подлог (статья 369) — 3;.
— Халатность (статья 371) — 1.
Ранее сообщалось, что два осужденных за изнасилование из Актобе и Павлодарской области были отпущены на свободу по амнистии. В начале февраля Комитет
Всего по республике из мест лишения свободы освободились 310 осужденных. Больше всего из учреждений УИС Кызылординской,
Закон РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК» был подписан Президентом РК 13 декабря 2016 года. Это уже восьмая амнистия с 1991 года. «Первое время кошмары снились». О чем говорят люди, осужденные за причинение смерти по неосторожности.