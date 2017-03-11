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14:03 (мск), источник: Tengrinews

Сколько коррупционеров вышли на свободу по амнистии, рассказали в Генпрокуратуре РК

В Генпрокуратуре рассказали, сколько осужденных за коррупционные правонарушения вышли на свободу по амнистии.

Источник: Tengrinews

В Генеральной прокуратуре РК рассказали, сколько осужденных по коррупционным статьям вышли на свободу по амнистии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С 13 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года в отношении восьми лиц, подозреваемых по коррупционным статьям, прекращено уголовное дело. Также 18 осужденных освобождены по приговору от уголовной ответственности или наказания по амнистии. Об этом сообщил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, отвечая на запрос Tengrinews.kz.

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Освобожденных по приговору от уголовной ответственности или наказания по амнистии и другим основаниям:

— Злоупотребление должностными полномочиями (статья 361) — 11;.

— Получение взятки (статья 366) — 0;.

—  Дача взятки (статья 367) — 1;.

— Посредничество во взяточничестве (статья 368) — 2;.

— Служебный подлог (статья 369) — 3;.

— Халатность (статья 371) — 1.

Ранее сообщалось, что два осужденных за изнасилование из Актобе и Павлодарской области были отпущены на свободу по амнистии. В начале февраля Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщал, что с момента ввода в действие закона об амнистии суды республики рассмотрели более 4,5 тысячи материалов.

Всего по республике из мест лишения свободы освободились 310 осужденных. Больше всего из учреждений УИС Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Еще 363 человека, отбывавшие срок наказания без изоляции от общества и состоящие на пробационном контроле, также освободились по решению суда.

Закон РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК» был подписан Президентом РК 13 декабря 2016 года. Это уже восьмая амнистия с 1991 года. «Первое время кошмары снились». О чем говорят люди, осужденные за причинение смерти по неосторожности.

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