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14:40 (мск), источник: Sputnik.by

В Молодечно проходят суды над участниками «Марша нетунеядцев»

Лидеры оппозиционных движений не смогут принять участие в ближайших акциях в Минске — Губаревича и Лебедько приговорили к 15 суткам административного ареста.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Суд Молодеченского района в субботу рассматривал административные дела задержанных накануне участников несанкционированной акции «Марш нетунеядцев».

Председателя движения «За свободу» Юрий Губаревич наказан арестом 15 суток за организацию несанкционированной акции, сообщили в пресс-службе движения.

Губаревич вину не признал и предположил, что срок ареста выбран неслучайно, чтобы лишить оппозиционных лидеров возможности принять участие в мартовских акциях протеста в Минске. Одна из них — разрешенная Мингорисполкомом — должна состояться 15 марта.

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Лидеру Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько присудили 15 суток административного ареста, сообщают очевидцы, которые находятся в здании Молодеченского суда.

Активистку оргкомитета по созданию партии БХД Ольгу Ковалькову осудили на 7 суток ареста, сообщили в пресс-службе БХД со ссылкой на родителей Ковальковой. Им эту информацию сообщили сотрудники молодеченской милиции.

«Марш нетунеядцев» прошел в Молодечно в пятницу вечером. Оппозиционные политики были задержаны уже после того, как акция была объявлена завершенной. Ночь они провели в милиции. К зданию Молодеченского РОВД ночью приезжала депутат Палаты Представителей Анна Конопацкая, пыталась получить информацию о причинах задержаниях и условиях содержания оппозиционных политиков.

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