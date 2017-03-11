В Молодечно проходят суды над участниками «Марша нетунеядцев»

Губаревич вину не признал и предположил, что срок ареста выбран неслучайно, чтобы лишить оппозиционных лидеров возможности принять участие в мартовских акциях протеста в Минске. Одна из них — разрешенная Мингорисполкомом — должна состояться 15 марта.

Лидеру Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько присудили 15 суток административного ареста, сообщают очевидцы, которые находятся в здании Молодеченского суда.

Активистку оргкомитета по созданию партии БХД Ольгу Ковалькову осудили на 7 суток ареста, сообщили в пресс-службе БХД со ссылкой на родителей Ковальковой. Им эту информацию сообщили сотрудники молодеченской милиции.

«Марш нетунеядцев» прошел в Молодечно в пятницу вечером. Оппозиционные политики были задержаны уже после того, как акция была объявлена завершенной. Ночь они провели в милиции. К зданию Молодеченского РОВД ночью приезжала депутат Палаты Представителей Анна Конопацкая, пыталась получить информацию о причинах задержаниях и условиях содержания оппозиционных политиков.