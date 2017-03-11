В Молодечно проходят суды над участниками «Марша нетунеядцев»
Лидеры оппозиционных движений не смогут принять участие в ближайших акциях в Минске — Губаревича и Лебедько приговорили к 15 суткам административного ареста.
Лидеры оппозиционных движений не смогут принять участие в ближайших акциях в Минске — Губаревича и Лебедько приговорили к 15 суткам административного ареста.
МИНСК, 11 мар — Sputnik. Суд Молодеченского района в субботу рассматривал административные дела задержанных накануне участников несанкционированной акции «Марш нетунеядцев».
Председателя движения «За свободу» Юрий Губаревич наказан арестом 15 суток за организацию несанкционированной акции, сообщили в
Губаревич вину не признал и предположил, что срок ареста выбран неслучайно, чтобы лишить оппозиционных лидеров возможности принять участие в мартовских акциях протеста в Минске. Одна из них — разрешенная Мингорисполкомом — должна состояться 15 марта.
Лидеру Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько присудили 15 суток административного ареста, сообщают очевидцы, которые находятся в здании Молодеченского суда.
Активистку оргкомитета по созданию партии БХД Ольгу Ковалькову осудили на 7 суток ареста, сообщили в
«Марш нетунеядцев» прошел в Молодечно в пятницу вечером. Оппозиционные политики были задержаны уже после того, как акция была объявлена завершенной. Ночь они провели в милиции. К зданию Молодеченского РОВД ночью приезжала депутат Палаты Представителей Анна Конопацкая, пыталась получить информацию о причинах задержаниях и условиях содержания оппозиционных политиков.