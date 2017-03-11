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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции

Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в субботу, 11 марта, через несколько часов после того, как он пригрозил ввести «серьезные санкции» против Амстердама. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Источник: AP 2017

В заявлении голландского правительства отмечается, что такое решение принято «в связи с общественной опасностью», которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам.

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Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов.

Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.

Мэр голландского города Роттердам Ахмед Абуталеб еще 8 марта заявил, что запланированный агитационный митинг с участием Чавушоглу не состоится.

Комментарии
2
Voncile Bomstad
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Александр Романский
Турецкие власти хотят повторить восточно-украинский сценарий в ЕС. Но вот турки, живущие там, не горят желанием быть высланными из стран ЕС.
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