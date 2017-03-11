Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции

Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в субботу, 11 марта, через несколько часов после того, как он пригрозил ввести «серьезные санкции» против Амстердама. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.