Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции

В заявлении голландского правительства отмечается, что такое решение принято «в связи с общественной опасностью», которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам.
Один из представителей властей отметил, что после того, как Анкара пригрозила ввести ограничительные меры, «было бессмысленно искать точки соприкосновения»
Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов.
Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.
Мэр голландского города Роттердам Ахмед Абуталеб еще 8 марта заявил, что запланированный агитационный митинг с участием Чавушоглу не состоится.
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