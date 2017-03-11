Галим Якупов получил новое назначение

Для справки. Галим Минигалеевич Якупов родился 3 сентября 1972 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет. Профессиональный журналист.

Работу в Гостелерадиокомпании «Башкортостан» начал в 1993 году в должности редактора.

С 2000 по 2004 годы был заместителем генерального директора — директором студии радиовещания ГТРК «Башкортостан».

Затем переехал на работу в Новосибирск, где занял пост директора филиала федеральной государственной телевизионной и радиовещательной компании «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск» (ГТРК «Новосибирск»).

С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан».

С декабря 2010 — заместитель министра культуры Республики Башкортостан.

С 2011 по 2017 — директор ГУП ТРК «Башкортостан».