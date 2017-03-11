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15:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Галим Якупов получил новое назначение

УФА, 11 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Галим Якупов назначен заместителем руководителя Агентства печати и СМИ РБ. Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром Правительства Башкортостана. Галим Якупов будет курировать вопросы развития электронных СМИ в республике.

Для справки. Галим Минигалеевич Якупов родился 3 сентября 1972 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет. Профессиональный журналист.

Работу в Гостелерадиокомпании «Башкортостан» начал в 1993 году в должности редактора.

С 2000 по 2004 годы был заместителем генерального директора — директором студии радиовещания ГТРК «Башкортостан».

Затем переехал на работу в Новосибирск, где занял пост директора филиала федеральной государственной телевизионной и радиовещательной компании «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск» (ГТРК «Новосибирск»).

С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан».

С декабря 2010 — заместитель министра культуры Республики Башкортостан.

С 2011 по 2017 — директор ГУП ТРК «Башкортостан».

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