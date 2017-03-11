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16:33 (мск), источник: РБК

Эрдоган назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов и фашистами»

Реджеп Эрдоган обрушился с критикой на власти Нидерландов, назвав их «наследниками нацистов и фашистами». Заявление последовало после отказа пустить в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Источник: AP 2017

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал власти Нидерландов за решение не пустить в страну самолет главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, назвав их «наследниками нацистов и фашистами», сообщает Reuters.

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Чавушоглу должен был в субботу отправиться в Роттердам, где собирался выступить на митинге перед турецкоязычными жителями в преддверии референдума, на котором будет решаться вопрос о расширении полномочий президента страны Реджепа Эрдогана. Однако мэрия города отказала в проведении митинга, вслед за этим последовал отзыв разрешения на посадку в стране самолету Чавушоглу.

В заявлении мэра Роттердама говорилось, что митинг отменен по соображениям безопасности, отмечает Би-би-си.

«Запрещайте нашему министру иностранных дел летать сколько вам угодно, но теперь давайте посмотрим, как ваши самолеты будут приземляться в Турции», — сказал Эрдоган на митинге в Стамбуле.

Утром в субботу турецкий министр пригрозил Нидерландам санкциям, если власти этой страны откажут ему во въезде.

В последовавшем после этого заявлении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте говорилось, что «угроза применения санкций со стороны Турции сделала невозможным поиск разумного решения»

Именно эти угрозы, как отмечалось в заявлении Рютте, стали причиной запрета на посадку самолета Чавушоглу, сообщает Би-би-си.

Ранее проведение подобных митингов с участием официальных лиц Турции в своих странах запретили власти Австрия, Германии и Швейцарии.

Комментарии
1
Супер Справедливость
Вот так и живет весь мир отвечая санкциями на санкции. Когда же это все закончится? Да и закончится ли когда то.
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