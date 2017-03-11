Украинские военные проводят учения в Луганской обл. с применением РСЗО «Ураган»

Военнослужащие одной из реактивных артиллерийских бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно проводят учения в Луганской области с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщает пресс-группа оперативно-тактической группировки (ОТУ) «Луганск».

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Согласно сообщению, совершенствование профессионального мастерства украинских военных проходит в полевых лагерях на предусмотренном минскими соглашениями расстоянии от линии разграничения.

«Мы хотя и отведены от переднего края, но в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и дать должный отпор врагу. Украинские “Ураганы” — непобедимы», — отметил командир подразделения артиллеристов.

При этом он добавил, что его подчиненные круглосуточно находятся в полной боеготовности.

Как отмечается, во время практических занятий артиллеристы отрабатывают совершение маршей, занятия боевых позиций, проведение необходимых расчетов, боевую работу по условному врагу и действуют по вводным, такими как ранение номера боевого расчета, вывод приборов из строя, нападение диверсантов и тому подобное.