Посол Евросоюза прогнозирует отмену виз для украинцев до конца июня

Таким образом дипломат ответил на вопрос, не будут ли выдвинуты возражения относительно предоставления Украине безвизового режима, учитывая президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Я надеюсь, что нет. В принципе, решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен», — заявил Мингарелли.

Также посол проинформировал о требованиях, которые украинцы с биометрическими паспортами должны соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом.

«К ним будут относиться как к любым гражданам третьих стран (не членов ЕС). Поэтому если представители пограничного контроля будут иметь некоторые сомнения, они могут задать несколько вопросов об оплате каких-либо мест проживания, имеют ли они достаточное количество средств с собой, и если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином третьих стран, им могут отказать во въезде. Но их будут рассматривать как граждан из любой третьей страны, имеющей безвизовый режим с ЕС», — заявил Мингарелли.

Полный текст интервью с послом Евросоюза опубликован на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европейского парламента поддержал текст законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров.

Ожидается, что Европарламент будет голосовать за безвиз для Украины 5 апреля.