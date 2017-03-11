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17:28 (мск), источник: УНИАН

Посол Евросоюза прогнозирует отмену виз для украинцев до конца июня

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли прогнозирует, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня.

Источник: УНИАН

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, не будут ли выдвинуты возражения относительно предоставления Украине безвизового режима, учитывая президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля.

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«Я надеюсь, что нет. В принципе, решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен», — заявил Мингарелли.

Также посол проинформировал о требованиях, которые украинцы с биометрическими паспортами должны соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом.

«К ним будут относиться как к любым гражданам третьих стран (не членов ЕС). Поэтому если представители пограничного контроля будут иметь некоторые сомнения, они могут задать несколько вопросов об оплате каких-либо мест проживания, имеют ли они достаточное количество средств с собой, и если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином третьих стран, им могут отказать во въезде. Но их будут рассматривать как граждан из любой третьей страны, имеющей безвизовый режим с ЕС», — заявил Мингарелли.

Полный текст интервью с послом Евросоюза опубликован на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европейского парламента поддержал текст законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров.

Ожидается, что Европарламент будет голосовать за безвиз для Украины 5 апреля.

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