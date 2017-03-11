Вооруженная оппозиция Сирии получила приглашение в Астану, но выдвинула условия

Делегация сирийской вооруженной оппозиции сообщила о получении приглашения на переговоры в Астане, однако выдвинула ряд условий для своего участия, в том числе о проведении встречи после 20 марта, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления делегации. Третий раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 14—15 марта .

«Делегация революционных военных сил Сирии получила приглашение к участию в третьей встрече в Астане, но мы выдвигаем следующие условия для какого-либо раунда переговоров», — сообщили оппозиционеры, перечислив далее условия под четырьмя пунктами.

«Перенести дату встречи в Астане на время после завершения перемирия, объявленного с 7 по 20 марта, продолжение встреч связать с оценкой результатов режима прекращения огня и его соблюдения», — говорится в одном из пунктов; по словам оппозиционеров, это позволило бы перед переговорами оценить результаты перемирий в районах Аль-Ваер и Восточная Гута.

Делегация также потребовала «полного соблюдения прекращения огня в районах под контролем формирований оппозиции», «прекращения насильственного переселения» в ряде районов Сирии и «завершения дискуссии о механизмах перемирия» до начала переговоров в Астане.