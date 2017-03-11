Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
«Когда муж понял, было уже поздно»: история гонщицы из РФ
В России введут новые нормы труда для женщин
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
16:05 (мск), источник: Tengrinews

Вооруженная оппозиция Сирии получила приглашение в Астану, но выдвинула условия

Делегация сирийской вооруженной оппозиции сообщила о получении приглашения на переговоры в Астане.

Источник: Tengrinews

Делегация сирийской вооруженной оппозиции сообщила о получении приглашения на переговоры в Астане, однако выдвинула ряд условий для своего участия, в том числе о проведении встречи после 20 марта, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления делегации. Третий раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 14—15 марта.

Читайте также
Асад не считает, что США помогут победить террористов в Сирии

«Делегация революционных военных сил Сирии получила приглашение к участию в третьей встрече в Астане, но мы выдвигаем следующие условия для какого-либо раунда переговоров», — сообщили оппозиционеры, перечислив далее условия под четырьмя пунктами.

«Перенести дату встречи в Астане на время после завершения перемирия, объявленного с 7 по 20 марта, продолжение встреч связать с оценкой результатов режима прекращения огня и его соблюдения», — говорится в одном из пунктов; по словам оппозиционеров, это позволило бы перед переговорами оценить результаты перемирий в районах Аль-Ваер и Восточная Гута.

Делегация также потребовала «полного соблюдения прекращения огня в районах под контролем формирований оппозиции», «прекращения насильственного переселения» в ряде районов Сирии и «завершения дискуссии о механизмах перемирия» до начала переговоров в Астане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Астане из-за прорыва трубы затопило улицы района Алматы
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
В результате двух взрывов в Дамаске погибли около 40 человек
Эрдоган назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов»
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь