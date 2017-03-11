Владимир Путин и Рэджеп Эрдоган обсудили поставки МС-21 с авиазавода Иркутска

Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Одной из тем разговора стали поставки самолета МС-21 с Иркутского авиазавода. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт президента России.

В рамках встречи обсуждался широкий спектр вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей. Одним из таких стал вопрос поставок МС-21.

«Осуществить сотрудничество, привлечь турецких промышленников к вопросу поставки самолетов МС-21, которые производятся в России», — заявил президент Турции.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. По итогам заседания подписан пакет документов.