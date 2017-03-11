Владимир Путин и Рэджеп Эрдоган обсудили поставки МС-21 с авиазавода Иркутска
Встреча прошла в рамках заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
Встреча прошла в рамках заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Одной из тем разговора стали поставки самолета МС-21 с Иркутского авиазавода. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт президента России.
В рамках встречи обсуждался широкий спектр вопросов
«Осуществить сотрудничество, привлечь турецких промышленников к вопросу поставки самолетов МС-21, которые производятся в России», — заявил президент Турции.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. По итогам заседания подписан пакет документов.